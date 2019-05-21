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Власти Севастополя отмечают рост турпотока на 20%

22.05.2019 18:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Рост числа туристов, посетивших Севастополь, по итогам 2019 года ожидается на уровне 20%, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Мы каждый год фиксируем прирост туристического потока примерно на 15-20%. Я уверен, что такие же показатели мы увидим и в 2019 году", - сказал он.

Власти Севастополя отмечают рост турпотока на 20%
Губернатор заверил, что к 1 июню все туробъекты будут готовы к приему гостей. При этом Овсянников отметил, что фактически Севастополь начал сезон в мае, когда в город традиционно приезжает много туристов.

"За последние пять лет налоговые поступления от сферы туризма в городе увеличились на 96%. За последние два года - на 20%. Это связано как с ростом туристического потока, так и все-таки с выводом из тени игроков рынка", - добавил он.

Ранее глава города сообщил на своей странице в фейсбуке, что с января по май, включая праздничные дни, Севастополь принял 153 тысячи туристов - на 23% больше, чем годом ранее.

 
 
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Рост числа туристов, посетивших Севастополь, по итогам 2019 года ожидается на уровне 20%, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" губернатор города Дмитрий...
 
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