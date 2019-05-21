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Власти Севастополя отмечают рост турпотока на 20%
Источник материала: Интерфакс
Рост числа туристов, посетивших Севастополь, по итогам 2019 года ожидается на уровне 20%, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" губернатор города Дмитрий Овсянников.
"Мы каждый год фиксируем прирост туристического потока примерно на 15-20%. Я уверен, что такие же показатели мы увидим и в 2019 году", - сказал он.
"За последние пять лет налоговые поступления от сферы туризма в городе увеличились на 96%. За последние два года - на 20%. Это связано как с ростом туристического потока, так и все-таки с выводом из тени игроков рынка", - добавил он.
Ранее глава города сообщил на своей странице в фейсбуке, что с января по май, включая праздничные дни, Севастополь принял 153 тысячи туристов - на 23% больше, чем годом ранее.
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Рост числа туристов, посетивших Севастополь, по итогам 2019 года ожидается на уровне 20%, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" губернатор города Дмитрий...
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