В Полоцком районе во время игры годовалого ребенка за голову укусила собака

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 18 мая. По информации СК, в деревне в Полоцком районе годовалый мальчик играл с собакой. По предварительной версии, ребенок потянул животное за хвост. После этого пес развернулся и укусил его за голову.

В результате происшествия мальчик получил травму и был госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проверку проводит Следственный комитет, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что собака принадлежит знакомому семьи, который приехал в гости.