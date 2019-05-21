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В Полоцком районе во время игры годовалого ребенка за голову укусила собака

22.05.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцком районе во время игры годовалого ребенка за голову укусила собака
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел днем 18 мая. По информации СК, в деревне в Полоцком районе годовалый мальчик играл с собакой. По предварительной версии, ребенок потянул животное за хвост. После этого пес развернулся и укусил его за голову.

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В результате происшествия мальчик получил травму и был госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проверку проводит Следственный комитет, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что собака принадлежит знакомому семьи, который приехал в гости.

 
 
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По факту травмирования мальчика проверку проводит Следственный комитет.
 
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