ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

22.05.2019 19:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прощай, килограмм! Мировое сообщество перешло на новую Международную систему измерения основных единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человечество полностью отказалось от привязки к материальному эталону килограмма – цилиндрической гире, которая хранится в Международном бюро мер и весов под Парижем.

Мир перешёл на новую систему единиц измерения. Беларусь тоже

Он и еще три единицы измерения будут определены не по рукотворным образцам, а по математическим формулам. К новой системе присоединилась и Беларусь. Цель перехода – сделать процесс измерений более точным и унифицированным.

Что же предполагает новая система? Кому и зачем она нужна? Об этом говорим с гостем программы. В студии директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич.

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Ирина Мартьянова, СТВ:
Валерий Львович, это правда, что некоторые страны тратят на измерения до 6 % ВВП? Это такие большие деньги.

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии:
Разумеется. Понимание размеров этих денег весьма относительно, это связано с экономическим потенциалом страны. То есть производство продукции, ее контроль: контроль безопасности, контроль окружающей среды. Всё это требует проведения огромного количества измерений.

Ирина Мартьянова:
Беларусь и ряд стран на этой неделе перешли на новую измерительную систему. Существует семь базовых единиц измерений: килограмм, ампер, кельвин и моль. И вот они изменены. В связи с чем?

«С 20 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Международной системы единиц».

Валерий Гуревич:
Начиная с 20 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Международной системы единиц. Вы абсолютно правильно сказали, что семь единиц остались, а семь единиц – это семь сущностей, с помощью которых мы описываем окружающий нас с вами мир. Но самое главное касается последнего артефакта. Последним артефактом был килограмм. В чем проблема? За последние где-то 50 лет (чуть более) базовый килограмм стал меньше весить на 50 микрограммов. Это вроде бы небольшая величина, она в общем-то может ни на что существенно не повлиять, но когда мы говорим о серьезных научных исследованиях, об исследованиях микромира, это уже существенно.

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Ирина Мартьянова:
В магазине я захочу что-то взвесить. Я положу на весы – там все еще килограммы.

Валерий Гуревич:
И там будут килограммы. Килограмм не изменится, потому что новая система построена таким образом, чтобы не было изменений, не произошло смещений базовых единиц, на основании которых мы обеспечим в последующем их передачу уже другим странам, институтам и потребителю.

Ирина Мартьянова:
Сельское хозяйство или образование как это коснется?

«Сегодня мы работаем над созданием национального эталона влажности».

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Валерий Гуревич:
Сегодня это никак не коснется. Сегодня развитие любой области измерений связано с тем, что мы должны принять более современные, более автоматизированные, более высокоточные средства измерения, которые отвечают тем потребностям, с которыми связано.

Я бы привел вот такой пример. Сегодня мы работаем над созданием национального эталона влажности. Он нужен для контроля, с одной стороны, промышленных средств. Например, передается газ по трубе, мы должны отсеять влажность, потому что на основании влажности принимается решение о качестве этого газа.

Если взять такой простой пример. Все мы любим хрустящие сушки и печенье. А чтобы они были хрустящими, они должны изготавливаться и храниться в соответствующих условиях с соответствующей влажностью. Контроль этой влажности должен делаться средствами измерения, которые прошли соответствующий метрологический контроль. Тем самым наш эталон влажности – это ваш хруст печенья, которое вы едите.

«Создание Белорусской атомной станции требует создания национальных эталонов».

Ирина Мартьянова:
Атомная энергетика. Вы курируете вопрос эталонов или стандартов соблюдения безопасности? Это тоже ваше направление?

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Валерий Гуревич:
Разумеется. Сегодня создание Белорусской атомной станции требует создания национальных эталонов, которые будут работать, в том числе обеспечивать потребности Белорусской атомной станции.

Ирина Мартьянова:
Вы как-то корректировали свою работу?

Валерий Гуревич:
Да, совершенно верно. Мы занимаемся этой проблемой, потому что эти эталоны должны обеспечить поверку тех средств измерения, которые применяются на Белорусской атомной станции. Над этим очень плотно работаем совместно с коллегами БелАЭС.

«Мы должны создать иной подход к оценке контроля качества».

Ирина Мартьянова:
А цифровая экономика? Мы сейчас об этом тоже очень много говорим. Эти стандарты умещаются в понятие цифровизации?

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Валерий Гуревич:
Цифровая экономика является в первую очередь частью промышленной метрологии. Здесь создание предприятий, например, на основе концепции «Индустрия 4.0», говорит о том, что мы должны создать иной подход к оценке контроля качества: сырья, продукции, окружающей среды.

Ирина Мартьянова:
Это же субстанция такая неосязаемая.

Валерий Гуревич:
Нет, там всё очень осязаемо. Дело в том, что автоматизированные предприятия требуют наличия огромного количества, например, мультисенсорных датчиков, на основании которых будут контролироваться продукция, окружающая среда, процесс производства в автоматизированным режиме, происходить необходимая коррекция, тем самым смещение результатов измерений.

«Мы завершили создание национального эталона, который касается единиц количества информации – бит».

Ирина Мартьянова:
То есть получается, что нет сегодня такого понятия в современном мире, которое не удалось бы привести к какому-то стандарту, будь то физическое тело или какая-то субстанция. Всё это можно привести к понятию «эталон» или охватить, например, интернет.

Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларусь? Рассказывает Валерий Гуревич

Валерий Гуревич:
Да, обо всем трудно говорить.

Ирина Мартьянова:
Скажем, в интернете есть понятие эталона?

Валерий Гуревич:
Конечно. В этом году мы завершили создание национального эталона, который касается единиц количества информации – бит. Мы с вами платим деньги за что? За количество информации. Тем самым создаем эталон, который уже позволяет дистанционно калибровать средства измерения, которые применяются компаниями, оказывающими услуги по передаче этой информации, и тем самым создавать условия для адекватного учета объема количества передаваемой информации. А за этим стоят уже честные правоотношения, честный механизм оплаты за предоставляемую услугу.

Люди в материале: Валерий Гуревич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прощай, килограмм! Мировое сообщество перешло на новую Международную систему измерения основных единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика