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Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»

22.05.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Туры по системе «всё включено» – безусловные лидеры в поисковых запросах белорусов, планирующих летний отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»

Туристические власти Турции недовольны: с одной стороны, отели загружены, с другой, магазины и рынки городов не приносят владельцам желаемой выручки. Люди попросту не выходят из отелей и не тратят деньги в ресторанах, кафе, магазинах и на рынках.

Сервис OneTwoTrip провел опрос – как изменится отношение к отдыху в Турции, если там отменят систему «всё включено»? Каждый пятый признался, что тогда он выберет для отдыха другую страну.

О других новостях экономики за 22 мая читайте здесь.

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Новости Турции. Туры по системе «всё включено» – безусловные лидеры в поисковых запросах белорусов, планирующих летний отпуск, сообщили в программе Новости «24...
 
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