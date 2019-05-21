ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 22.05.2019

22.05.2019 19:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как специалисты объясняют рост белорусского рынка web-разроботок? Какие машины презентовали производители сельхозтехники на «Золотой ниве» в Краснодарском крае? Как Евросоюз победил пластик и почему турецкие власти недовольны отельной системой «всё включено»? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Белорусский рынок web-разработок вырос до 14 миллионов долларов – плюс 30 % по отношению к 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК WEB-РАЗРАБОТОК ВЫРОС ДО 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Новости экономики за 22.05.2019

Рост специалисты объясняют усложнением проектов крупных белорусских заказчиков, появлением новых бизнесов, расширением сегмента e-commerce и увеличением количества иностранных заказчиков.

По сравнению с 2017 годом, в 2018-м увеличилась доля малобюджетных проектов Незначительно, но тоже в плюсе доля дорогих проектов по бюджету свыше $20 тыс.

БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА-2019»

Белорусские производители сельхозтехники презентовали свои машины на международной выставке «Золотая нива-2019» в Краснодарском крае. Компании-участники представили весь цикл обработки почвы и сельхозкультур в реальных условиях на подготовленных агрофонах.

Новости экономики за 22.05.2019

В экспозиции можно увидеть универсальный погрузчик «Амкодор», тракторы BELARUS, в том числе энергонасыщенные, широкую линейку зерно- и кормоуборочных комбайнов.

В ЕВРОСОЮЗЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПЛАСТИК

В Евросоюзе окончательно запретили пластик. По новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года.

Новости экономики за 22.05.2019

Новости экономики за 22.05.2019

До 2029 года 90 % использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор и отсортированы. Кроме того, до 2025 года в составе пластиковых бутылок должно быть не менее 25 % материала, который можно переработать.

Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как специалисты объясняют рост белорусского рынка web-разроботок? Какие машины презентовали производители сельхозтехники на «Золотой ниве» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика