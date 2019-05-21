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Электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия в Молодечненском районе. Утром 22 мая на железнодорожной станции Уша электропоезд сбил школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как сообщили в управлении внутренних дел облисполкома, пятиклассник – житель села Кончаны – направлялся на занятия. При переходе железнодорожных путей в надлежащем месте он пропустил пассажирский поезд, но не заметил электровоз, двигавшийся во встречном направлении.
Несмотря на экстренное торможение, трагедии избежать не удалось, мальчик погиб на месте. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Трагедия в Молодечненском районе. Утром 22 мая на железнодорожной станции Уша электропоезд сбил школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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