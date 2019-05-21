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Все-таки в ДТП с туристическим автобусом в Италии есть гражданка Беларуси

22.05.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло 22 мая в Италии, пострадала гражданка Беларуси. Как сообщает белорусский МИД, женщина получила легкие травмы.


ДТП произошло 22 мая на дороге из Флоренции в Сиену. Автобус с большой группой русскоговорящих туристов, в которую входили граждане России, Армении, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии — всего 60 человек, съехал с дороги и перевернулся. Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Как выяснили итальянские СМИ, погибшая — 40-летняя женщина-гид.
Полиция устанавливает причины произошедшего. Сообщается, что водитель был трезв. По предварительным данным, он мог потерять сознание, пишет tut.by

 
 
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В результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло 22 мая в Италии, пострадала гражданка Беларуси. Как сообщает белорусский МИД, женщина получила...
 
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