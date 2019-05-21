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Белорусы будут по новым тарифам страховать дома, а жизнь и дополнительную пенсию — по новым правилам

22.05.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы с 1 сентября будут по новым правилам оформлять некоторые страховки. Изменения затронут в том числе договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии и обязательное страхование строений.

Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Этим же документом повышают лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ — с 400 до 800 евро.

С 1 сентября в Беларуси снизят тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы, пишет praca-by. То есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь. Страховую стоимость рассчитывают по техпаспорту, учитываются материалы, метраж, год постройки и количество строений.

Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.


 
 
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Белорусы с 1 сентября будут по новым правилам оформлять некоторые страховки. Изменения затронут в том числе договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии и...
 
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