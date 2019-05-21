|
Белорусы будут по новым тарифам страховать дома, а жизнь и дополнительную пенсию — по новым правилам
Источник материала: Партизан
Белорусы с 1 сентября будут по новым правилам оформлять некоторые страховки. Изменения затронут в том числе договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии и обязательное страхование строений.
Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Этим же документом повышают лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ — с 400 до 800 евро.
С 1 сентября в Беларуси снизят тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы, пишет
Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы будут по новым тарифам страховать дома, а жизнь и дополнительную пенсию — по новым правилам
Белорусы с 1 сентября будут по новым правилам оформлять некоторые страховки. Изменения затронут в том числе договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)