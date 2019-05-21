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Петр Порошенко объяснил уголовные расследования

22.05.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Порошенко отреагировал на уголовные расследования против него

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил уголовные расследования, начавшиеся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент. Его слова передает телеканал «112 Украина».

По его мнению, дело, касающееся действий украинских властей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года — это атака на армию страны, которая пострадала из-за российской провокации. «Сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Хочу настоять, что я готов отвечать за это и мы этого не позволим сделать», — подчеркнул бывший глава государства.

Он также предположил, какие еще расследования могут инициировать против него его политические противники. «Уголовное дело по Томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык. Все четко по программе (тезисы о сильной армии, единой вере и едином языке были одними из главных в предвыборной программе бывшего президента — прим. «Ленты.ру»), но ничего у них не выйдет», — сказал Порошенко.

Политик указал, что считает все свои решения на посту главы государства верными и правильными для Украины, и потому готов отвечать на обвинения.

Ранее 22 мая специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование правомерности действий Порошенко в связи с выявленными фактами хищений и злоупотреблений на одном из крупнейших энергетических предприятий страны «Центрэнерго» и в Фонде государственного имущества. Размер ущерба бюджету и акционерам прокуратура оценила в 2,2 миллиарда гривен (около 5,3 миллиарда рублей).

21 мая Государственное бюро расследований начало производство по обвинению Порошенко в госизмене. Дело касается событий 25 ноября 2018 года, когда в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны три украинских военных корабля с 24 моряками. Киев счел это актом агрессии и провокацией. Заявителем стал Андрей Портнов, бывший заместитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Всего против Порошенко возбуждено уже десять уголовных дел, в том числе о незаконном обогащении, даче взяток, существовании тайных тюрем и по другим обвинениям. Производства начали открываться еще до истечения срока его полномочий.


 
 
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Порошенко отреагировал на уголовные расследования против него
 
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