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В Беларуси планируют выполнять операции по трансплантации репродуктивных органов

22.05.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Операции по пересадке репродуктивных органов женской половой сферы, а также по трансплантации конечностей планируют проводить в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Об этом рассказал на пресс-конференции 22 мая директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук профессор Олег Руммо.



По словам директора, возможность проводить упомянутые высокотехнологичные операции рассматривается в связи с начавшимся строительством хирургического корпуса. С введением его в строй появятся условия для внедрения уникальных технологий лечения пациентов, в том числе тех граждан, кто не может родить ребенка из-за женских проблем, пишет minsknews.by

— В мире подобные операции успешно проводят, но в Беларуси их пока не делают, — отметил О. Руммо. — Например, свой детородный орган мать отдает дочери, которая бесплодна.

О. Руммо добавил, что хирургический корпус начали строить на территории центра в октябре 2018 года. На 2019 год выделено 30 млн рублей. Окончание строительства намечено в 2021 году. Кроме того, в центре запланировано возведение еще и гематологического корпуса. Сроки — 2021-2022 год.

Что касается сегодняшнего дня, то, как пояснил О. Руммо, в центре выполняют множество высокотехнологичных операций, к которым относятся и пересадки органов: печени, почки, легкого. Причем трансплантации делают не только взрослым, но и детям.

— В приоритете — граждане Беларуси, — подчеркнул директор. — Вместе с тем на пересадки органов к нам приезжают из Украины, России, Грузии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Например, сейчас в центре находится женщина из Японии. Ранее ей сделали операцию по трансплантации печени, но произошло отторжение органа, и она приехала к нам на повторную процедуру. За обследования, операцию и пребывание в клинике она заплатила 150 тыс. долларов. Самочувствие пациентки удовлетворительное: переводим ее сегодня из реанимации в палату. 

Фото Тамары Хамицевич



 
 
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Операции по пересадке репродуктивных органов женской половой сферы, а также по трансплантации конечностей планируют проводить в Минском научно-практическом...
 
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