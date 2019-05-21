В Беларуси планируют выполнять операции по трансплантации репродуктивных органов









minsknews.by По словам директора, возможность проводить упомянутые высокотехнологичные операции рассматривается в связи с начавшимся строительством хирургического корпуса. С введением его в строй появятся условия для внедрения уникальных технологий лечения пациентов, в том числе тех граждан, кто не может родить ребенка из-за женских проблем, пишет





— В мире подобные операции успешно проводят, но в Беларуси их пока не делают, — отметил О. Руммо. — Например, свой детородный орган мать отдает дочери, которая бесплодна.





О. Руммо добавил, что хирургический корпус начали строить на территории центра в октябре 2018 года. На 2019 год выделено 30 млн рублей. Окончание строительства намечено в 2021 году. Кроме того, в центре запланировано возведение еще и гематологического корпуса. Сроки — 2021-2022 год.





Что касается сегодняшнего дня, то, как пояснил О. Руммо, в центре выполняют множество высокотехнологичных операций, к которым относятся и пересадки органов: печени, почки, легкого. Причем трансплантации делают не только взрослым, но и детям.





— В приоритете — граждане Беларуси, — подчеркнул директор. — Вместе с тем на пересадки органов к нам приезжают из Украины, России, Грузии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Например, сейчас в центре находится женщина из Японии. Ранее ей сделали операцию по трансплантации печени, но произошло отторжение органа, и она приехала к нам на повторную процедуру. За обследования, операцию и пребывание в клинике она заплатила 150 тыс. долларов. Самочувствие пациентки удовлетворительное: переводим ее сегодня из реанимации в палату.





Фото Тамары Хамицевич







