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СМИ: Гвардиола возглавит «Ювентус»

22.05.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянский журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли в своем твиттере сообщил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в «Ювентусе».


Фото: Reuters

По его информации, стороны уже обо всем договорились. Испанский специалист подпишет контракт с туринцами на четыре года.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии. В этом году «МанСити» стал первым клубом, сделавшим английский требл: выиграли чемпионат, Кубок Англии и Кубок лиги.

Напомним, 17 мая «Ювентус» объявил о том, что нынешний наставник команды Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.


 
 
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Итальянский журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли в своем твиттере сообщил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в...
 
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