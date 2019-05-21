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Prada отказывается от использования натурального меха
Источник материала: Интерфакс
Итальянский дом моды Prada SpA намерен отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на владельца модного бренда Миуччу Праду.
По словам Прады, креативного директора и контролирующего акционера Prada, компания перестанет использовать мех начиная с показа следующей коллекции в сентябре.
"Сосредотачивая внимание на инновационных материалах, компания сможет исследовать новые границы креативного дизайна, одновременно удовлетворяя спрос на этичную продукцию", - сказала она.
Целый ряд крупных дизайнеров и модных домов в последние годы один за другим объявляли об отказе от использования натурального меха. В их числе такие имена, как Gucci, Versace, Michael Kors, Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren и Burberry.
Prada - один из немногих последних модных домов, еще сопротивлявшихся этой тенденции. Компания обещала избегать активной рекламы и продвижения продукции из меха и кожи экзотических животных, но не отказывалась от их использования.
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Итальянский дом моды Prada SpA намерен отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на владельца модного бренда...
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