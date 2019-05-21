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ЕС отмечает первую годовщину общего регламента защиты данных

22.05.2019 19:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Принятый год назад в ЕС Общий регламент защиты данных (GDPR) не только изменил правила игры и подготовил Европу к цифровому веку, но и стал мировым ориентиром законотворчества в этой области, заявили в среду в Еврокомиссии по случаю исполняющейся 25 мая первой годовщины принятие регламента.

"Главная цель этих правил состоит в том, чтобы сделать людей хозяевами своих персональных данных и помочь им контролировать эти данные в полной мере ", - подчеркнули в совместном заявлении зампред Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип и комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

"Это уже происходит, поскольку люди начинают пользоваться своими новыми правами, и более двух третей европейцев слышали о регламенте", - говорится в заявлении.

Корпорации, отмечается в заявлении, получили единый свод правил на всей территории ЕС, навели порядок в том, что касается безопасности данных и доверительных отношений с клиентами. За год Европейский совет по защите данных завел более 400 дел о трансграничных нарушениях.

"Новый закон стал нормативной базой Европы, которая формирует наш ответ на проблемы во многих других областях, - констатируют члены ЕК. - От искусственного интеллекта и развития сетей 5G до честности выборов - строгие правила защиты данных помогают разрабатывать политику и технологии на основе доверия людей".

Еврокомиссия видит своим приоритетом в предстоящие месяцы обеспечить правильную и равную имплементацию регламента во всех государствах-членах ЕС.

Общий регламент защиты данных представляет собой единый свод правил с единым подходом ЕС к защите персональных данных, который имеет прямое применение в государствах-членах союза.

 
 
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Принятый год назад в ЕС Общий регламент защиты данных (GDPR) не только изменил правила игры и подготовил Европу к цифровому веку, но и стал мировым ориентиром...
 
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