Лукашенко поздравил Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Республики Индонезия, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что Ваши опыт и политическая мудрость будут и далее способствовать прогрессивному развитию и процветанию страны", - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Индонезией и укреплению дружественных отношений между двумя народами, выразил надежду на активное расширение белорусско-индонезийского диалога на всех уровнях.

"Пользуюсь этим случаем, чтобы пригласить Вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время", - отметил глава государства.