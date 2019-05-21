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Минские роддома остаются без горячей воды во время планового отключения

22.05.2019 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С середины мая в Минске начались плановые отключения горячей воды на время ремонтных работ на теплосетях. В течение двух недель жители столицы вынуждены нагревать ее в бойлерах или тазиках. Кроме жилых домов, горячую воду отключают и в медицинских учреждениях.


 Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY


Так произошло и в роддоме №2, где женщины теперь лишены возможности принять душ.

С 13 мая в Минском городском клиническом доме №2 по улице Бельского отсутствует горячая вода, ее включение ожидается только 27-го мая – то есть еще шесть дней роженицы не смогут помыться.

Как рассказала Belsat.eu Вероника Н., родившая ребенка на прошлой неделе, в комнате бойлер был установлен только на раковину – чтобы мыть малышей, но в душе для женщин такого бойлера не сделали.

«Роды были платные – когда я в начале апреля подписывала договор с роддомом, меня никто не предупреждал об отсутствии воды. В результате получилась очень неприятная ситуация: приходилось брать чайник на посту медсестры и нагревать воду таким образом. Мне в тот момент было жалко себя и девочек», – жалуется Вероника.

По ее словам, роддом был заполнен полностью, так как туда привезли еще и рожениц из 1-й городской клинической больницы. Там сейчас как раз происходит плановая дезинфекция, которая в соответствии с графиком продлится до 26 мая. За это время в роддоме делают косметический ремонт и обрабатывают помещение, чтобы избежать распространения инфекций.

«Мне кажется, учреждения такого рода должны иметь какой-то особый статус, чтобы у них не отключали горячую воду вообще, так как для женщины в первые дни после родов это одна из базовых потребностей! Мы спрашивали у администрации роддома, почему так случилось, но нам посоветовали обращаться с этим вопросом в Мингорисполком», – говорит молодая мама.

«Мы предупреждали, но женщина не помнит этого»

Мы позвонили по номеру, указанном на официальном сайте роддома №2 как контакт «координатора по платным родам». Сестра-акушерка Наталья Лемешко, которая работает в платном отделении роддома, рассказала корреспонденту belsat.eu:

«Каждая женщина во время заключения договора на платные роды была предупреждена об отключении горячей воды в эти даты, поэтому неправда, что ее не предупреждали. Но иногда женщины на поздних сроках беременности бывают растерянными, плохо концентрируются на информации – человек мог просто забыть. Это все физиология.

Мы хотели приобрести бойлеры, но, возможно, что-то не получилось… Надо спрашивать у руководства», – пояснила Наталья.

Она не уточнила, что конкретно пошло не так с приобретением бойлеров для душа, а не для раковины. Оперативно связаться с руководством роддома не удалось.

«Кстати, мы также полагаем, что не следует отключать горячую воду в таких местах. К сожалению, это проблема во всем городе, и решение зависит не от нас точно», – добавила работница роддома.




 
Теги: Минск
 
 
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С середины мая в Минске начались плановые отключения горячей воды на время ремонтных работ на теплосетях. В течение двух недель жители столицы вынуждены нагревать...
 
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