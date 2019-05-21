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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

22.05.2019 20:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили, переданном его адвокатом в АП 22 мая.

О письме агентству "Интерфакс-Украина" сообщил Р.Чернолуцкий.

При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

К письму прилагается также фактологическая фабула дела о лишении Саакашвили гражданства.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

 
 
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Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо...
 
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