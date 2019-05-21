Белоруска пострадала в ДТП в Италии

Источник материала: Интерфакс

Гражданка Беларуси пострадала в результате ДТП в Италии 22 мая, сообщили в МИД Беларуси на своей странице в Twitter,

"Посольство Беларуси в Италии оказывает необходимое содействие гражданке Беларуси, получившей легкие травмы в результате аварии автобуса в Италии", - говорится в сообщении.

22 мая на дороге по пути из Флоренции в Сиену перевернулся автобус с туристами. Одна женщина погибла, 19 получили различные травмы.

В автобусе находились граждане России, Армении, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии.