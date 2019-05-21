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ЕС завершил принятие пакета законов по чистой энергетике

22.05.2019 20:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Совет ЕС принял в среду оставшиеся четыре закона из законодательного пакета "Чистая энергия для всех европейцев", говорится в распространенном коммюнике совета.

"ЕС завершил коренной пересмотр своей энергетической политики, который обеспечивает нормативные предпосылки для перехода к чистой энергетике и направляет ЕС по пути выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению", - отмечается в сообщении.

Новые законы включают регламент и директиву по электроэнергии, которые делают рынок электроэнергии ЕС более взаимосвязанным, гибким и ориентированным на потребителя. Регламент готовности к рискам в электроэнергетическом секторе обеспечит безопасность электроснабжения в кризисных ситуациях. Пакет также включает в себя пересмотр роли и схемы функционирования Агентства по сотрудничеству органов регулирования электроэнергетики (ACER).

Принятие четырех законов - это последний шаг в законодательном процессе. Они вступят в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

Согласно сообщению совета, новая нормативно-правовая база дает больше прав потребителям и облегчает их участие на рынке в качестве активных клиентов. Право поставщиков электроэнергии устанавливать свои цены уменьшит рыночные искажения, усилит конкуренцию и снизит цены для потребителей. Благодаря новым правилам система электроснабжения сможет варьировать выработку электроэнергии из возобновляемых источников.

Правила также устанавливают новые нормативные рамки для мощную генерацию, ограничивающие выбросы от ископаемых видов топлива 550 граммами CO2 на кВт.ч электроэнергии.

Новые нормативные рамки предотвращения и урегулирования кризисов в сфере электроэнергетики призваны укрепить энергетическую безопасность в ЕС. Новый регламент обязывает государства ЕС составить планы готовности к рискам на основе региональных и национальных кризисных сценариев. Он предусматривает расширение сотрудничества и взаимопомощь в случае электроэнергетического кризиса.

Пакет предложений, получивший название "Чистая энергия для всех европейцев", Европейская комиссия представила в ноябре 2016 года. Он состоит из восьми законодательных актов, которые способствуют формированию Энергетического союза в рамках ЕС и выполнению обязательств по Парижскому соглашению ЕС. Четыре законодательных акта уже вступили в силу, и теперь приняты оставшиеся четыре.

К коммюнике совета приложена инфографика, которая напоминает, что ЕС является крупнейшим в мире импортером энергии. Ежегодно он тратит 350 млрд евро на импорт энергоносителей, закупая в третьих странах половину того, что потребляет. При этом сильно зависит от ограниченного числа поставщиков. Все это служит мощным стимулом для развития в ЕС чистой энергетики.

 
 
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Совет ЕС принял в среду оставшиеся четыре закона из законодательного пакета "Чистая энергия для всех европейцев", говорится в распространенном коммюнике совета....
 
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