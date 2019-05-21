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Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря - Столтенберг

22.05.2019 20:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, написал в среду в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", - написал он в Twitter.

Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

На саммите участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Именно в Лондоне располагалась первая штаб-квартира НАТО.

 
 
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Ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, написал в среду в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", -...
 
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