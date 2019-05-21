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Беларусь и Китай будут взаимно признавать документы об образовании

22.05.2019 19:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь и Китай будут взаимно признавать документы об образовании

Совет министров одобрил проект Соглашения между правительством Беларуси и правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образовании и документов об ученых степенях в качестве основы для проведения переговоров.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 21 мая 2019 года № 312, сообщила пресс-служба правительства. На проведение переговоров по проекту Соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство образования.

Настоящее постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах Республики Беларусь“ и вступает в силу со дня его принятия.

 
 
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Совет министров одобрил проект Соглашения между правительством Беларуси и правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об...
 
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