Беларусь и Китай будут взаимно признавать документы об образовании

Источник материала: Ежедневник





Совет министров одобрил проект Соглашения между правительством Беларуси и правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образовании и документов об ученых степенях в качестве основы для проведения переговоров.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 21 мая 2019 года № 312, сообщила пресс-служба правительства. На проведение переговоров по проекту Соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство образования.

Настоящее постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах Республики Беларусь“ и вступает в силу со дня его принятия.