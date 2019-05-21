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«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

22.05.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Останки более тысячи евреев с почестями перезахоронили 22 мая под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прошла на Северном кладбище.

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

Напомним, массовое захоронение жертв Брестского гетто было найдено несколько месяцев назад во время строительства жилого квартала. В годы войны узниками лагеря были 28 тысяч человек, в том числе и дети. В живых осталось только 19 человек. 

В траурной церемонии приняли участие представители еврейских общин Европы, дипломаты, а также горожане.

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Беларусь может быть неплохим примером странам региона: как надо правильно собрать общество, как надо взять общину и провести ее вместе, тех, которые пострадали, с соседями, и вместе создать такое место, как здесь.

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

Михаэла Кюхлер, специальный представитель Министерства иностранных дел Германии:
До настоящего момента ситуация выглядела так, что немецкие школьники посещали места памяти, которые известны всем, например, Освенцим.

Мы же хотим закрепить в сознании молодежи, что на самом деле есть намного больше – менее известные места памяти, на которых также были совершены преступления. Это такие места, как Брест, Минск и Малый Тростенец.

В будущем на этом месте обустроят зеленую зону, рядом с ней появится памятный знак.  

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

«Вместе создать такое место, как здесь». Перезахоронили останки более тысячи узников Брестского гетто

Люди в материале: Алон Шогам, Михаэла Кюхлер
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Останки более тысячи евреев с почестями перезахоронили 22 мая под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прошла...
 
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