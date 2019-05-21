В Беларуси показали медали Вторых Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси презентовали медали Вторых Европейских игр – 540 граммов чистого золота, серебра и бронзы и рекордное количество алмазов. Награды рассмотрела корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Тысячи километров позади: Рим, вершина Монблан, семь европейских стран. «Пламя мира» Вторых Европейских игр продолжает белорусский марафон. Каждый день – новый город. Сегодня это поселок городского типа с замковым комплексом «Мир» – архитектурная жемчужина Беларуси, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Я никогда не принимала участия в такой церемонии. Это большая честь. Это очень важное событие для Беларуси, и я желаю Беларуси большой удачи», – поделилась чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб.

«Выдали факел каждому свой, и я его уже держала и рассматривала со всех сторон. И, действительно, тебя переполняют эмоции невероятные. Ты понимаешь, что ты частичка чего-то очень-очень важного. И это не может не отзываться в твоей душе и в твоем сердце», – рассказала певица Виктория Алешко.

С факелом мира в замковый комплекс привезли и награды победителей Вторых Европейских игр. 540 граммов каждая. Золото 24 карата или 999 пробы. Рядом – серебро и бронза. Для прочности на поверхность медалей нанесли алмазную крошку. Стоимость наград Вторых Европейских игр – коммерческая тайна.

«Мы участвовали в международном конкурсе. Это был тендер на уровне мировых производителей. Были конкуренты сильные из Китая. Мы умудрились выиграть. Это прошло через душу. Тяжело передать словами. Не хватает эмоций. Но если кто-то вложил сюда частичку, то я вложил сюда всю душу», – рассказал руководитель предприятия по изготовлению медалей Кирилл Королевич.

Традиционная техника чеканки и нанотехнологии. Чтобы изготовить одну медаль, нужно 20 часов. Всего для Европейских игр изготовят 329 золотых медалей, столько же серебряных и 426 из бронзы.

«Оригинальный дизайн, оригинальное исполнение. Я уверен, что для победителей и призеров соревнований это станет одной из самых дорогих наград в их спортивной коллекции», – рассказал директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Кроме наградных медалей изготовили и их уменьшенные копии – памятные. Их вручат всем участникам Вторых Европейских игр.