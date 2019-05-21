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Результаты «Евровидения-2019» изменены из-за неправильных баллов Беларуси

22.05.2019 21:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Результаты «Евровидения-2019» изменены из-за неправильных баллов Беларуси
Фото из открытых источников

Европейский вещательный союз (EBU) внес правки в результаты конкурса из-за голосования жюри Беларуси. Напомним, белорусское жюри было дисквалифицировано перед финалом конкурса. Причиной стало интервью белорусским журналистам, в котором представители жюри от Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. «Это противоречит правилам «Евровидения», которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», – пояснили организаторы.

Результаты «Евровидения-2019» изменены из-за неправильных баллов Беларуси Почему Беларусь на «Евровидении» не дала ни одного балла России?

В результате дисквалификации баллы белорусского жюри не учитывались при подсчете голосов. Вместо этого было предложено огласить в финале баллы на основе среднеарифметического голосования жюри стран, находящихся в одной «корзине» с Беларусью. В нее входят Армения, Азербайджан, Грузия и Россия. Это те страны, которые чаще всего голосуют друг за друга.

Однако, по информации EBU, из-за человеческого фактора эти баллы были объявлены в неправильном порядке. В эфире были объявлены следующие баллы: 12 – Израилю, 10 – Эстонии, 8 – Германии, 7 – Норвегии, 6 – Испании, 5 – Великобритании, 4 – Сан-Марино, 3 – Сербии, 2 – Исландии и 1 – Австралии. Исправленные баллы отличаются кардинально. В новой версии 12 баллов от жюри Беларуси получила Мальта, 10 – Северная Македония, 8 – Кипр, 7 – Италия, 6 – Нидерланды, 5 – Азербайджан, 4 – Швейцария, 3 – Греция, 2 – Швеция, 1 – Россия.

Ошибка не повлияла на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя и Топ-4. Однако ряд стран потерял итоговые позиции, а некоторые участники поднялись на одну-две строчки.

В результате перерасчета Северная Македония вместо Швеции выиграла голосование жюри. В то же время Швеция попала в общий топ-5, вытеснив оттуда норвежцев. Северная Македония поднялась на одну строчку и заняла 7-е место, а Азербайджан опустился вниз – 8-е место. Некоторые страны вне топ-10 также сменили позиции.

Результаты «Евровидения-2019» изменены из-за неправильных баллов Беларуси Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019», ЗЕНА из Беларуси – 25-я

Больше всего повезло представителям Кипра и Мальты, каждая из стран поднялась на две позиции. А вот Словения и Франция наоборот потеряли по две строчки каждая в итоговой таблице.

На одну строчку поднялась и представительница Беларуси ЗЕНА. Вместо 25-го места в финале конкурса ей присудили 24-е.

Напомним, победу в «Евровидении-2019» по сумме баллов телезрителей и жюри одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней «Arcade» («Игра»). В песне артист рассказывает историю любви, которая изначально обречена на провал. Это пятая победа Нидерландов в истории конкурса. В следующем году именно эта страна примет «Евровидение».

ОБНОВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА «ЕВРОВИДЕНИЯ-2019»:

  1. Нидерланды – 498 очков (=)
  2. Италия – 472 очка (=)
  3. Россия – 370 очков (=)
  4. Швейцария – 364 очка (=)
  5. Швеция – 334 очка (+1)
  6. Норвегия – 331 очко (-1)
  7. Северная Македония – 305 очков (+1)
  8. Азербайджан – 302 очка (-1)
  9. Австралия – 284 очка (=)
  10. Исландия – 232 очка (=)
  11. Чехия – 157 очков (=)
  12. Дания – 120 очков (=)
  13. Кипр – 109 очков (+2)
  14. Мальта – 107 очков (+2)
  15. Словения – 105 очков (-2)
  16. Франция – 105 очков (-2)
  17. Албания – 90 очков (+1)
  18. Сербия – 89 очков (-1)
  19. Сан-Марино – 77 очков (+1)
  20. Эстония – 76 очков (-1)
  21. Греция – 74 очка (=)
  22. Испания – 54 очка (=)
  23. Израиль – 35 очков (=)
  24. БЕЛАРУСЬ – 31 очко (+1)
  25. Германия – 24 очка (-1)
  26. Великобритания – 11 очков (=)

* в скобках указано изменение позиции относительно первоначального результата

 
 
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При подсчете результатов на «Евровидении» была допущена ошибка.
 
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