Результаты «Евровидения-2019» изменены из-за неправильных баллов Беларуси

Европейский вещательный союз (EBU) внес правки в результаты конкурса из-за голосования жюри Беларуси. Напомним, белорусское жюри было дисквалифицировано перед финалом конкурса. Причиной стало интервью белорусским журналистам, в котором представители жюри от Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. «Это противоречит правилам «Евровидения», которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», – пояснили организаторы.
В результате дисквалификации баллы белорусского жюри не учитывались при подсчете голосов. Вместо этого было предложено огласить в финале баллы на основе среднеарифметического голосования жюри стран, находящихся в одной «корзине» с Беларусью. В нее входят Армения, Азербайджан, Грузия и Россия. Это те страны, которые чаще всего голосуют друг за друга.
Однако, по информации EBU, из-за человеческого фактора эти баллы были объявлены в неправильном порядке. В эфире были объявлены следующие баллы: 12 – Израилю, 10 – Эстонии, 8 – Германии, 7 – Норвегии, 6 – Испании, 5 – Великобритании, 4 – Сан-Марино, 3 – Сербии, 2 – Исландии и 1 – Австралии. Исправленные баллы отличаются кардинально. В новой версии 12 баллов от жюри Беларуси получила Мальта, 10 – Северная Македония, 8 – Кипр, 7 – Италия, 6 – Нидерланды, 5 – Азербайджан, 4 – Швейцария, 3 – Греция, 2 – Швеция, 1 – Россия.
Ошибка не повлияла на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя и Топ-4. Однако ряд стран потерял итоговые позиции, а некоторые участники поднялись на одну-две строчки.
В результате перерасчета Северная Македония вместо Швеции выиграла голосование жюри. В то же время Швеция попала в общий топ-5, вытеснив оттуда норвежцев. Северная Македония поднялась на одну строчку и заняла 7-е место, а Азербайджан опустился вниз – 8-е место. Некоторые страны вне топ-10 также сменили позиции.
Больше всего повезло представителям Кипра и Мальты, каждая из стран поднялась на две позиции. А вот Словения и Франция наоборот потеряли по две строчки каждая в итоговой таблице.
На одну строчку поднялась и представительница Беларуси ЗЕНА. Вместо 25-го места в финале конкурса ей присудили 24-е.
Напомним, победу в «Евровидении-2019» по сумме баллов телезрителей и жюри одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней «Arcade» («Игра»). В песне артист рассказывает историю любви, которая изначально обречена на провал. Это пятая победа Нидерландов в истории конкурса. В следующем году именно эта страна примет «Евровидение».
ОБНОВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА «ЕВРОВИДЕНИЯ-2019»:
- Нидерланды – 498 очков (=)
- Италия – 472 очка (=)
- Россия – 370 очков (=)
- Швейцария – 364 очка (=)
- Швеция – 334 очка (+1)
- Норвегия – 331 очко (-1)
- Северная Македония – 305 очков (+1)
- Азербайджан – 302 очка (-1)
- Австралия – 284 очка (=)
- Исландия – 232 очка (=)
- Чехия – 157 очков (=)
- Дания – 120 очков (=)
- Кипр – 109 очков (+2)
- Мальта – 107 очков (+2)
- Словения – 105 очков (-2)
- Франция – 105 очков (-2)
- Албания – 90 очков (+1)
- Сербия – 89 очков (-1)
- Сан-Марино – 77 очков (+1)
- Эстония – 76 очков (-1)
- Греция – 74 очка (=)
- Испания – 54 очка (=)
- Израиль – 35 очков (=)
- БЕЛАРУСЬ – 31 очко (+1)
- Германия – 24 очка (-1)
- Великобритания – 11 очков (=)
* в скобках указано изменение позиции относительно первоначального результата