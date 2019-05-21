Результаты «Евровидения-2019» изменены из-за неправильных баллов Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Европейский вещательный союз (EBU) внес правки в результаты конкурса из-за голосования жюри Беларуси. Напомним, белорусское жюри было дисквалифицировано перед финалом конкурса. Причиной стало интервью белорусским журналистам, в котором представители жюри от Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. «Это противоречит правилам «Евровидения», которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», – пояснили организаторы.

В результате дисквалификации баллы белорусского жюри не учитывались при подсчете голосов. Вместо этого было предложено огласить в финале баллы на основе среднеарифметического голосования жюри стран, находящихся в одной «корзине» с Беларусью. В нее входят Армения, Азербайджан, Грузия и Россия. Это те страны, которые чаще всего голосуют друг за друга.

Однако, по информации EBU, из-за человеческого фактора эти баллы были объявлены в неправильном порядке. В эфире были объявлены следующие баллы: 12 – Израилю, 10 – Эстонии, 8 – Германии, 7 – Норвегии, 6 – Испании, 5 – Великобритании, 4 – Сан-Марино, 3 – Сербии, 2 – Исландии и 1 – Австралии. Исправленные баллы отличаются кардинально. В новой версии 12 баллов от жюри Беларуси получила Мальта, 10 – Северная Македония, 8 – Кипр, 7 – Италия, 6 – Нидерланды, 5 – Азербайджан, 4 – Швейцария, 3 – Греция, 2 – Швеция, 1 – Россия.

Ошибка не повлияла на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя и Топ-4. Однако ряд стран потерял итоговые позиции, а некоторые участники поднялись на одну-две строчки.

В результате перерасчета Северная Македония вместо Швеции выиграла голосование жюри. В то же время Швеция попала в общий топ-5, вытеснив оттуда норвежцев. Северная Македония поднялась на одну строчку и заняла 7-е место, а Азербайджан опустился вниз – 8-е место. Некоторые страны вне топ-10 также сменили позиции.

Больше всего повезло представителям Кипра и Мальты, каждая из стран поднялась на две позиции. А вот Словения и Франция наоборот потеряли по две строчки каждая в итоговой таблице.

На одну строчку поднялась и представительница Беларуси ЗЕНА. Вместо 25-го места в финале конкурса ей присудили 24-е.

Напомним, победу в «Евровидении-2019» по сумме баллов телезрителей и жюри одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней «Arcade» («Игра»). В песне артист рассказывает историю любви, которая изначально обречена на провал. Это пятая победа Нидерландов в истории конкурса. В следующем году именно эта страна примет «Евровидение».

ОБНОВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА «ЕВРОВИДЕНИЯ-2019»:

Нидерланды – 498 очков (=) Италия – 472 очка (=) Россия – 370 очков (=) Швейцария – 364 очка (=) Швеция – 334 очка (+1) Норвегия – 331 очко (-1) Северная Македония – 305 очков (+1) Азербайджан – 302 очка (-1) Австралия – 284 очка (=) Исландия – 232 очка (=) Чехия – 157 очков (=) Дания – 120 очков (=) Кипр – 109 очков (+2) Мальта – 107 очков (+2) Словения – 105 очков (-2) Франция – 105 очков (-2) Албания – 90 очков (+1) Сербия – 89 очков (-1) Сан-Марино – 77 очков (+1) Эстония – 76 очков (-1) Греция – 74 очка (=) Испания – 54 очка (=) Израиль – 35 очков (=) БЕЛАРУСЬ – 31 очко (+1) Германия – 24 очка (-1) Великобритания – 11 очков (=)

* в скобках указано изменение позиции относительно первоначального результата