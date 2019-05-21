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Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Солигорске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко провел прием граждан в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На встрече рассмотрели семь вопросов.
Большинство касалось дорожных и земельных проблем. Кстати, по некоторым жалобам губернатор выехал лично сразу после приема. Договорились и на очередную встречу в июле. Репортаж корреспондента Юлия Стриго.
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Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко провел прием граждан в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На встрече рассмотрели...
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