За взлом аккаунта дочери в соцсетях заботливому отцу из Чечерска грозит тюремный срок

Источник материала: Интерфакс

Отец взломал и удалил аккаут дочери в соцсети — мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы, сообщил " Чечерский вестник ".

Чтобы быть в курсе, с кем общается дочь и какие отношения ведет с парнями, отец заходил на ее страничку в соцсетях и вел переписку. В итоге мужчине грозит реальный срок.

Когда девушка узнала о том, что кто-то в соцсетях выдает себя за нее, обратилась к правоохранителям. В поле зрения сразу попал отец несовершеннолетней. А едва стражи порядка приступили к выяснению обстоятельств, родитель, чтобы скрыть следы своего участия, удалил аккаунт.

По информации РОСК, дело возбудили за компьютерный саботаж. Такие действия расцениваются как умышленное уничтожение компьютерной информации и наказываются арестом, ограничением свободы или тюремным заключением сроком от года до пяти лет.