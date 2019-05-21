ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За взлом аккаунта дочери в соцсетях заботливому отцу из Чечерска грозит тюремный срок

22.05.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Отец взломал и удалил аккаут дочери в соцсети — мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы, сообщил "Чечерский вестник".

Чтобы быть в курсе, с кем общается дочь и какие отношения ведет с парнями, отец заходил на ее страничку в соцсетях и вел переписку. В итоге мужчине грозит реальный срок.

Когда девушка узнала о том, что кто-то в соцсетях выдает себя за нее, обратилась к правоохранителям. В поле зрения сразу попал отец несовершеннолетней. А едва стражи порядка приступили к выяснению обстоятельств, родитель, чтобы скрыть следы своего участия, удалил аккаунт.

По информации РОСК, дело возбудили за компьютерный саботаж. Такие действия расцениваются как умышленное уничтожение компьютерной информации и наказываются арестом, ограничением свободы или тюремным заключением сроком от года до пяти лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец взломал и удалил аккаут дочери в соцсети — мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы, сообщил "Чечерский вестник".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси показали медали Вторых Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика