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В Бресте перезахоронили останки жертв Брестского гетто
Источник материала: Интерфакс
Останки жертв Брестского гетто перезахоронили на Северном кладбище в Бресте.
Всего в было захоронено около 1,5 тыс. останков. Их нашли зимой нынешнего года в центре города, где в годы войны располагалось гетто.
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Останки жертв Брестского гетто перезахоронили на Северном кладбище в Бресте. Всего в было захоронено около 1,5 тыс. останков. Их нашли зимой нынешнего года в центре...
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