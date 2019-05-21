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Десятилетний ребенок попал под машину на парковке в Минске

22.05.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятилетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Десятилетний ребенок попал под машину на парковке в Минске

Десятилетний ребенок попал под машину на парковке в Минске

Авария произошла на улице Казимировской на стоянке одного из торговых центров. Водитель в поисках свободного места не увидел ребенка, который выскочил из-за припаркованных машин. Пострадавший госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Десятилетний ребенок попал под машину на парковке в Минске

Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Зачастую сами пешеходы из-за своей невнимательности и спешки попадают в дорожно-транспортные происшествия, переходя проезжую часть в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора либо выбегая на дорогу из-за стоящих транспортных средств.

Из-за частых дорожных происшествий с участием пешеходов сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды. Только с начала года в столице произошло более 80 аварий с участием пешеходов.

Люди в материале: Оксана Мехедко
 
 
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Новости Беларуси. Десятилетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла на улице...
 
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