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«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда нет другого шанса выжить. Белорусские медики
Нашим врачам пришлось удалить печень и повторно провести операцию. Но уже при гораздо более серьезных обстоятельствах. Вообще, как рассказали 22 мая врачи, число трансплантаций в Беларуси за последние годы увеличилось в 63 раза. И все чаще за помощью к белорусским медикам обращаются иностранные пациенты.
Корреспондент Кристина Федорович выясняла подробности.
Сецуки теперь уже с улыбкой делится планами на будущее. Совсем недавно об этом можно было только мечтать. 53-летней жительнице Японии 13 лет назад поставили страшный диагноз. Выход один – трансплантация печени. Для операции женщина выбрала одну из клиник Китая. Только вот после пересадки состояние не улучшилось, скорее, наоборот, появилась масса осложнений.
На грани жизни и смерти Сецуки три месяца назад поступила в наш центр. 8 тысяч километров ради надежды на выздоровление. И всё не зря. Белорусские медики совершили чудо. В середине апреля провели операцию по ретрансплантации печени. Восемь часов они боролись за ее жизнь. Сегодня женщина читает книгу и готовится к переводу из реанимации в обычную палату.
Максим Катин, заведующий отделением реанимации для хирургических пациентов:
Израиль, Украина, Китай – география пациентов широка. Желающих приехать на пересадку больше, чем готовы принять. Добро на трансплантацию – а значит, шанс на жизнь – получает лишь каждый третий иностранец.
Сегодня применяется и другая практика. Наши врачи охотно делятся накопленным опытом с коллегами из других стран. Так, только в 2019 году хирурги РНПЦ провели шесть операций по пересадке органов в Грузии и Казахстане. Теперь в списке желающих перенять опыт наших врачей и Армения.
Кристина Федорович, СТВ:
В Беларуси пересаживают практически все жизненно важные органы (сердце, легкие, почки) и даже проводят комплексные операции по трансплантации сердца и легкого одновременно. Одним словом, делают то, за что в других странах попросту не берутся.
Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Еще до проведения операции можно исключить осложнения. Разработка белорусского центра – машина перфузии. Это возможность сохранить орган на 12 часов, да еще улучшить его качества и свойства.
Дмитрий Федорук, врач-хирург:
Последнее десятилетие в белорусской трансплантологии можно назвать по-настоящему прорывным. Первая пересадка сердца прошла в 2009-м, и за такие рекордные сроки мы практически с нуля отстроили целую систему. За 11 лет экспорт медуслуг вырос в 42 раза.
На недавней встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко не без гордости назвал трансплантологию «сферой покруче, чем IT». А на ежегодном Послании глава государства вновь отметил наших высококвалифицированных специалистов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В это трудно поверить, но более тридцати женщин после таких сложнейших операций смогли дать жизнь маленьким белорусам. Наши хирурги, можно сказать, совершили чудо: прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Вес – чуть больше килограмма.
Чтобы спасенных было еще больше, строят новый корпус центра трансплантации органов и тканей. Работы планируют завершить уже к 2021 году. Это позволит увеличить количество операций, а значит, дать шанс на полноценную жизнь тем, кто в этом нуждается.
Спасибо за жизнь!
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«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени
Новости Беларуси. Когда нет другого шанса выжить. Белорусские медики провели ретрансплантацию печени жительнице Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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