ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лунный календарь на 23 мая: не говорим по телефону и зажигаем свечи

22.05.2019 23:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

23 мая – 19-ый лунный день. Его энергия может быть направлена как на созидание, так и на разрушение. Нужно хорошо обдумывать свои поступки, быть осторожными с новыми идеями, не переоценивать себя и имеющиеся ресурсы. Постарайтесь минимизировать контакты, даже по телефону лучше лишний раз не отвечать.

Не рекомендуется заниматься финансовыми делами, есть риск стать жертвой мошенников. Также в этот день стоит опасаться пьяных и лжецов.

Нужно быть очень внимательными к еде, так как велика опасность отравлений.

В это время хорошо очищать всё: совесть, тело, дом. По возможности, зажгите свечи и пусть они горят весь день, либо посидите у костра, камина.

Лунный календарь на 23 мая: не говорим по телефону и зажигаем свечи

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая – 19-ый лунный день. Его энергия может быть направлена как на созидание, так и на разрушение. Нужно хорошо обдумывать свои поступки, быть осторожными с новыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика