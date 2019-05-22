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Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света

22.05.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жильцы трех домов на улице Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света

Перебои с электричеством начались почти одновременно со сдачей новостроек. Только в мае дома обесточивали трижды. От электричества здесь зависит буквально всё: плиты, чайники и даже водяные насосы. На все запросы в обслуживающие организации – один ответ: произошла перегрузка сетей.

Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света

Ксения Чернявская, жительница дома Карвата 10А:
Если отключают свет, воды у нас тоже нет.

Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света

Ксения Радькова, жительница дома Карвата 10Б:
Телевизор у нас начал ломаться из-за этих отключений.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жильцы трех домов на улице Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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