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Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жильцы трех домов на улице Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перебои с электричеством начались почти одновременно со сдачей новостроек. Только в мае дома обесточивали трижды. От электричества здесь зависит буквально всё: плиты, чайники и даже водяные насосы. На все запросы в обслуживающие организации – один ответ: произошла перегрузка сетей.
Ксения Чернявская, жительница дома Карвата 10А:
Ксения Радькова, жительница дома Карвата 10Б:
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Новости Беларуси. Жильцы трех домов на улице Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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