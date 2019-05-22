«Пламя мира» на центральных улицах Лиды. Тысячи горожан встречали участников эстафеты огня II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Дожиночная площадь, Лидский замок и центральные улицы, соединяющие эти два объекта, сегодня стали эпицентром эстафеты огня II Европейских игр.

Тысячи горожан тепло встретили факелоносцев, которые пронесли «пламя мира» по улицам Лиды. До этого на дожиночной площади прошла торжественная церемония встречи огня II Европейских игр. Сначала на сцене у Дворца культуры вместе с местными коллективами «зажигал» талисман спортивного форума – лисенок Лесик. Затем публика приветствовала главу района Михаила Карповича, поднявшего над собой огонь.

– Мы гордимся быть в числе городов, которые приняли у себя эстафету «Пламя мира», – отметил Михаил Константинович. – К сожалению, в числе спортсменов-участников II Европейских игр нет представителей Лидского района, однако я уверен, что наши жители станут самыми активными болельщиками. Желаю гостям хороших впечатлений от пребывания на Лидчине. Участникам эстафеты – доброго пути!





Зажечь факел и стать первым факелоносцем, пробежавшим по Лиде, предстояло участнице Олимпийских игр в Лондоне, ныне тренеру по легкой атлетике Наталье Корейво.

– Этот момент был волнительным, – призналась после бегунья. – Быть факелоносцем – большая честь для меня, особенно приятно, что символ II Европейских игр я пронесла в своем родном городе, под овации лидчан. Если честно, этот момент мне напомнил события 2012-го года, когда я принимала участие в Олимпийских играх.

Единственным инвалидом-колясочником из Беларуси, которому дирекцией предстоящего спортивного форума было доверено пронести факел с огнем II Европейских игр, стал активист Александр Авдевич. Именно он следующим принял эстафету.



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Предстоящие спортивные баталии – большое международное событие, – говорит Александр. – Рад, что сегодня я стал частью этого движения. Надеюсь, мое участие в эстафете станет еще одним витком к развитию в нашем городе инклюзии, который и так уже может считаться лучшим в этом направлении.

Также с огнем в руках под возгласы лидчан пробежали представители компаний-партнеров II Европейских игр: руководитель коммерческого департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы» Николай Булаш и инженер-механик 1 категории ОАО «Белцветмет» Евгений Коско. Примечательно, что Евгений – уроженец Лиды. В восемнадцать лет он уехал учиться в столицу, а после и трудоустроился там. Спорт – главное хобби нашего земляка. Он играет защитником в любительской хоккейной команде, ранее занимался таэквондо.





Анастасия Пуцко, которая стала следующим факелоносцем, также родилась в Лиде, однако после переехала в Гродно, где работает ныне в компании «Лукойл-Беларусь». Эстафета огня ей точно запомниться на всю жизнь, ведь буквально через несколько дней после того, как она дала свое согласие на участие в забеге, наша землячка узнала, что ждет ребенка.





У стен Лидского замка принял эстафету олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Геннадий Авдеенко.

– Один раз в своей жизни я видел олимпийский огонь, но в Сеуле не смог принять участие в церемонии открытия Олимпиады, – вспоминает Геннадий. – Видимо, мне компенсировалось, ведь ныне я стал факелоносцем эстафеты огня II Европейских игр. Это очень престижно. Многие мои друзья из разных городов и стран буквально завалили меня сообщениями о том, чтобы я быстрее прислал им свое фото с факелом в руках.

Что ж, смотрите!





Уже в Лидском замке олимпийский чемпион передал эстафету лидчанке – инженеру по материально-техническому снабжению ОАО «Лидские пищевые концентраты» Татьяне Ефремовой. Она поднялась с ним на одну из галерей замка и вручила огонь баскетболисту, капитану команды «Цмокі-Мінск» и сборной Беларуси Александру Кудрявцеву. Оказалось, что у него очень много друзей из Лиды, а сам он очень любит гостить в нашем городе.









– В свое время во время учебы в Гродно на различных соревнованиях часто пересекался с жителями Лиды, – говорит Александр. – Знаю, что до сих пор у вас играют в баскетбол, пусть и на любительском уровне. Здесь мне помогли заключить своей первый профессиональный контракт, а уже после несколько раз приезжал сюда с «Цмокамі» на сборы. Олимпийские игры для мужской сборной Беларуси по баскетболу пока несбыточная мечта, поэтому я рад сегодня стать частью огромного спортивного движения. А когда мне предложили пробежать с факелом по улицам Лиды, не задумываясь, дал согласие. Какие ощущения? Будто только что выиграл очень тяжелый матч.

Из рук Александра Кудрявцева принял огонь II Европейских игр, а после поприветствовал гостей и зрителей заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк. Финишным моментом эстафеты стало запечатывание огня, однако и после праздник продолжился культурной программой «Огни Лидского замка».







Уже завтра участников эстафеты будут встречать на территории Сморгонского района.





















































































































































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