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Белоруска с трансплантированными печенью и почкой родила второго ребенка

22.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белоруска с трансплантированными печенью и почкой родила второго ребенка, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска с трансплантированными печенью и почкой родила второго ребенка

Олег Румно

В практике белорусских медиков есть уникальный случай: женщина после сочетанной трансплантации печени и почки во второй раз стала мамой. По словам Олега Руммо, это единственный в мире случай, когда после такой сложнейшей операции пациентка смогла родить двух совершенно здоровых детишек.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА женщина рассказала, что операция была проведена четыре года назад — 1 апреля 2015 года. Сегодня первому ребенку — мальчику — 2,5 года. Недавно родилась дочка — ей скоро 4 месяца. Сама же она чувствует себя абсолютно здоровой и живет полноценной жизнью.

С развитием трансплантологии в Беларуси беременность успешно завершилась рождением ребенка у 41 женщины, которая ранее перенесла трансплантацию почки, и у пяти женщин, которым пересадили печень.

Всего в этом году выполнено более 200 трансплантаций органов.

Более того, отметил Олег Руммо, возрастных ограничений на такие операции сегодня нет. Есть случай, когда почку трансплантировали 76-летнему пациенту.

Источник: БелТА

 
 
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Белоруска с трансплантированными печенью и почкой родила второго ребенка, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии...
 
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