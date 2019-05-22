Врач-невролог Кореличской ЦРБ Лариса Малинкович рассказывает,можно ли «застраховаться» от менингита

Источник материала: Полымя

От менингита (и других осложнений менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекции) действительно иногда умирают — увы. И у нас, и во всем мире. Но чаще — запомните это и не паникуйте! — менингиты успешно излечиваются.





Правда, к сожалению, эта болезнь может протекать молниеносно, с множественным поражением органов и систем,— и тогда даже в условиях суперсовременной клиники даже бригада суперкомпетентных врачей иногда не может ничего сделать. И да, увы, чаще, по мировой статистике, болеют и умирают именно дети. Из них больше всего — в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Наиболее часто, — дети первого года жизни.

✅ Нужна срочная госпитализация в реанимационное отделение?

Совсем не все больные с подозрением на менингит поступают (и должны поступать) в реанимационное отделение. Они, несомненно, должны быть срочно госпитализированы, но при типичном течение болезни чаще всего помощь оказывается в общем отделении.

Есть чёткие клинические симптомы, которые указывают на необходимость помещения ребенка в реанимацию и начала лечения — спутанное сознание или его отсутствие, дыхательная недостаточность, тяжёлое обезвоживание, отсутствие диуреза (ребенок не выделяет мочу), нестабильная гемодинамика (например, низкое давление), геморрагическая сыпь и еще много-много других. Родителям все это знать не нужно. Каждый реаниматолог может адекватно оценить истинную тяжесть состояния пациента.

✅ Можно ли «застраховаться» от менингита?

В Беларуси, как и во всем мире, можно сделать прививку против некоторых возбудителей инфекции, которая может привести к менингиту — а это менингококки разных типов, гемофильная палочка и пневмококки. Еще несколько лет назад в Беларуси была зарегистрирована и доступна французская вакцина для предупреждения менингококковой инфекции «Менинго А+С», но она активна в отношении серотипов А и С, а у нас преимущественно циркулировал серотип В — и ее перестали закупать.

Сейчас вакцин против именно менингококковой инфекции в стране нет. Зато можно платно привить ребенка от пневмококковой инфекции (вакцины «Синфлорикс» и «Превенар 13») или гемофильной (в составе многокомпонентных вакцин «Пентаксим», «Хиберикс», «Инфанрикс гекса», «Гексаксим», «Эупента»). Наличие и стоимость вакцины можно уточнить в детских поликлиниках страны, частных медицинских центрах или Минском городском центре вакцинопрофилактики.

Важно понимать, что разновидностей всех этих возбудителей инфекции великое множество. Если человек был инфицирован (привит) одним из них, то это не означает, что он «застраховал» себя от менингококковой или пневмококковой инфекции на всю жизнь — увы, можно заразиться любой другой его разновидностью. Да и сами штаммы постоянно меняются.

Так что вакцинация — не панацея, но реальная возможность:

а) «попасть» в нужный штамм;

б) снизить риск осложнении при встрече с возбудителем.

В целом, так как инфекция передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте, рекомендации могут быть только общими: мыть руки, проветривать квартиру, стараться избегать массового скопления людей в помещениях в осенне-зимний сезон.

Лариса МАЛИНКОВИЧ,

врач-невролог Кореличской ЦРБ