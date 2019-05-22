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Электровоз сбил пятиклассника в Молодечненском районе

22.05.2019 23:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Молодечненском районе в среду электровозом сбит 11-летний ребёнок, сообщили в УВД Миноблисполкома. Трагедия произошла на станции "Уша".

Пятиклассник, житель д. Кончаны, направлялся на занятия в Красненскую среднюю школу. Железнодорожные пути переходил в установленном месте, по пешеходному настилу в 100-150 метрах от станции. Переход не обозначен звуковым светофором.

Мальчик пропустил пассажирский поезд, двигающийся в направлении Молодечно, но не заметил приближение электровоза, двигавшегося по встречному пути. Машинист электровоза применил экстренное торможение, но это не помогло - остановить электровоз не удалось. По факту происшествия проводится проверка.

 
 
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В Молодечненском районе в среду электровозом сбит 11-летний ребёнок, сообщили в УВД Миноблисполкома. Трагедия произошла на станции "Уша". Пятиклассник, житель д....
 
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