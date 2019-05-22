Источник материала: Интерфакс

Экономический суд города Минска удовлетворил заявленные исковые требования Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к закрытому акционерному обществу "Футбольный клуб "Динамо-Минск" о признании недействительным решения о выпуске акций, сообщили в пресс-службе суда.

Экономическим судом города Минска рассмотрены по существу заявленные требования Главным управлением спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" о признании недействительным решения собрания учредителей ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" об утверждении решения о выпуске акций ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск", оформленного протоколом собрания учредителей от 09.12.1999 №10.

В ходе судебного заседания истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, ответчик заявленные исковые требования не признал, указал, что истцом пропущен срок исковой давности, кроме того оспариваемое решение о выпуске акций принято в соответствии с законодательством Республики Беларусь и не нарушает прав и интересов истца.

"Представители третьих лиц – ОАО "Авиакомпания "Белавия", РУП "Белтелеком", РГОО "Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" считают заявленные исковые требования истца обоснованными. Представители третьих лиц – ООО "ТРАЙПЛ" и ООО "РАКОВСКИЙ БРОВАР" считают заявленные требования необоснованными и неподлежащими удовлетворению", - отметили в суде.

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований, с ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Минск" постановлена ко взысканию в бюджет 510 рублей 00 копеек государственной пошлины.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течении 15 рабочих дней.