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Более 80% наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов

22.05.2019 23:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Большинство наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов. Лица на инвалидных колясках могут воспользоваться 80% автобусов, троллейбусов и трамваев белорусской столице, сообщила на пресс-конференции в Минске председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Более 80% наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов
"Около 52% автобусов в Минске оснащено аппарелями, 98% троллейбусов и вовсе являются низкопольными. Сложнее всего обстоит дело с трамваями. Таких транспортных средств, на которых могли бы спокойно передвигаться люди с нарушение опорно-двигательного аппарата, пока в Минске немного, около 4%", - пояснила она.

Романович также рассказала, что удельный вес наземного низкопольного подвижного состава Минска составляет 82% от общего количества транспорта, с каждым годом эта цифра увеличивается.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов. Лица на инвалидных колясках могут воспользоваться 80% автобусов, троллейбусов и трамваев...
 
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