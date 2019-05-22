Более 80% наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов

Источник материала: Интерфакс

Большинство наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов. Лица на инвалидных колясках могут воспользоваться 80% автобусов, троллейбусов и трамваев белорусской столице, сообщила на пресс-конференции в Минске председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.



"Около 52% автобусов в Минске оснащено аппарелями, 98% троллейбусов и вовсе являются низкопольными. Сложнее всего обстоит дело с трамваями. Таких транспортных средств, на которых могли бы спокойно передвигаться люди с нарушение опорно-двигательного аппарата, пока в Минске немного, около 4%", - пояснила она.

Романович также рассказала, что удельный вес наземного низкопольного подвижного состава Минска составляет 82% от общего количества транспорта, с каждым годом эта цифра увеличивается.