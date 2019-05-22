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Более 80% наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов
Источник материала: Интерфакс
Большинство наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов. Лица на инвалидных колясках могут воспользоваться 80% автобусов, троллейбусов и трамваев белорусской столице, сообщила на пресс-конференции в Минске председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.
Романович также рассказала, что удельный вес наземного низкопольного подвижного состава Минска составляет 82% от общего количества транспорта, с каждым годом эта цифра увеличивается.
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Большинство наземного транспорта в Минске приспособлено для инвалидов. Лица на инвалидных колясках могут воспользоваться 80% автобусов, троллейбусов и трамваев...
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