Источник материала: Интерфакс

Не 25-я, а 24-я: Европейский вещательный союз пересмотрел результаты "Евровидения" и признал, что из-за человеческой ошибки некоторые данные были посчитаны неверно. Таким образом, белоруска ZENA переместилась с 25-го места итогового протокола на 24-е.

"Европейский вещательный союз может подтвердить, следуя стандартной практике проверки, мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат. Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, и общий победитель и лучшие 4 песни конкурса остались без изменений",- говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Верхней части таблицы изменения не коснулись. Плюс одно место получила ZENA, а на строчку ниже опустился дуэт из Германии.

Победителем песенного конкурса "Евровидение", финал которого прошел 18 мая в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.