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20 информационных точек появятся в Минске ко II Европейским играм: о чём узнают гости форума
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время проведения II Европейских игр в Минске появятся 20 городских информационных точек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это одно из направлений волонтерской программы на мультифоруме. 600 добровольцев будут обеспечивать информационной поддержкой гостей, болельщиков и участников соревнований.
Анатолий Котов, заместитель директора Фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Документ, который мы сегодня подписали, отражает опыт, накопленный за два года подготовки ко II Европейским играм с точки зрения организации волонтерской деятельности.
Именно представители Белорусского государственного университета первыми разработали концепцию действий информационных точек, которая сегодня торжественно была передана в дирекцию II Европейских игр.
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Новости Беларуси. Во время проведения II Европейских игр в Минске появятся 20 городских информационных точек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это одно из...
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