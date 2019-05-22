«Будем пытаться играть агрессивно». Тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 о II Европейских играх

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 является одним из видов спорта, вошедших в программу II Европейских игр, которые менее чем через месяц примет Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состязания пройдут на «Палова Арене» с 21 по 24 июня. Мужская сборная Беларуси вошла в квартет С, вместе с ней за две путевки в плей-офф поспорят команды Словении, Литвы и Эстонии.





Наши ребята в рамках подготовки к мультифоруму еще выступят на двух международных стартах. В эти выходные подопечные Дмитрия Колтунова отправятся в Калининград, ну а за неделю до открытия минского турнира состоятся тестовые соревнования, после которых и будет окончательно определен состав на игры.





Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Ребята провели очень долгий сезон в баскетболе 5х5 и 3х3. Сейчас мы больше внимания уделим поддержанию их в хорошей форме.

Легких и проходных игр не будет, потому что группа у нас очень тяжелая. Все эти три команды в мировом рейтинге находятся выше нас. Будем пытаться играть агрессивно в защите и максимально выкладываться в нападении.

Пока на попадание в состав претендуют восемь баскетболистов. Большинство являются членами национальной сборной Беларуси по классическому баскетболу. Это так называемые универсалы: они одинаково хорошо играют как на два кольца, так и на одно.





Сергей Вабищевич, кандидат в сборную Беларуси по баскетболу 3х3:

У меня приподнятое настроение. Скорее бы всё это началось. Такое событие первый раз в нашей стране, очень ждем.

Акцент делается на мужскую силовую борьбу. Нужно показывать характер и никого не бояться. Просто быть уверенным в себе и делать то, что ты умеешь.

Наша женская команда также узнала своих соперников в предварительном раунде II Европейских игр. Беларусь вошла в группу D вместе с Россией, Италией и Сербией.



