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«Будем пытаться играть агрессивно». Тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 о II Европейских играх

22.05.2019 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 является одним из видов спорта, вошедших в программу II Европейских игр, которые менее чем через месяц примет Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состязания пройдут на «Палова Арене» с 21 по 24 июня. Мужская сборная Беларуси вошла в квартет С, вместе с ней за две путевки в плей-офф поспорят команды Словении, Литвы и Эстонии.

«Будем пытаться играть агрессивно». Тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 о II Европейских играх

Наши ребята в рамках подготовки к мультифоруму еще выступят на двух международных стартах. В эти выходные подопечные Дмитрия Колтунова отправятся в Калининград, ну а за неделю до открытия минского турнира состоятся тестовые соревнования, после которых и будет окончательно определен состав на игры.

«Будем пытаться играть агрессивно». Тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 о II Европейских играх

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Ребята провели очень долгий сезон в баскетболе 5х5 и 3х3. Сейчас мы больше внимания уделим поддержанию их в хорошей форме.

Легких и проходных игр не будет, потому что группа у нас очень тяжелая. Все эти три команды в мировом рейтинге находятся выше нас. Будем пытаться играть агрессивно в защите и максимально выкладываться в нападении.

Пока на попадание в состав претендуют восемь баскетболистов. Большинство являются членами национальной сборной Беларуси по классическому баскетболу. Это так называемые универсалы: они одинаково хорошо играют как на два кольца, так и на одно.

«Будем пытаться играть агрессивно». Тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 о II Европейских играх

Сергей Вабищевич, кандидат в сборную Беларуси по баскетболу 3х3:
У меня приподнятое настроение. Скорее бы всё это началось. Такое событие первый раз в нашей стране, очень ждем.

Акцент делается на мужскую силовую борьбу. Нужно показывать характер и никого не бояться. Просто быть уверенным в себе и делать то, что ты умеешь.

Наша женская команда также узнала своих соперников в предварительном раунде II Европейских игр. Беларусь вошла в группу D вместе с Россией, Италией и Сербией.

«Будем пытаться играть агрессивно». Тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3 о II Европейских играх

Люди в материале: Сергей Вабищевич, Дмитрий Колтунов
 
Теги: Минск
 
 
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