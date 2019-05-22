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Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования в финале. ЗЕНА заняла 24 место

22.05.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейский вещательный союз пересмотрел результаты конкурса «Евровидение». Белорусская участница ЗЕНА заняла 24 место. Информацию об этом передает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

При подсчете голосов была допущена ошибка, использованы неверные данные. Изменения коснулись нижней части таблицы. На 25 место опустилась Германия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования в финале. ЗЕНА заняла 24 место

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования в финале. ЗЕНА заняла 24 место

Люди в материале: ЗЕНА
 
 
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Новости Беларуси. Европейский вещательный союз пересмотрел результаты конкурса «Евровидение». Белорусская участница ЗЕНА заняла 24 место. Информацию об этом...
 
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