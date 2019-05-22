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Солнечные часы в Бресте: новая достопримечательность или предмет для дискуссий?

23.05.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стоит признать, город к своему празднику готовится основательно: новые зоны отдыха, аллеи, дороги, обновленные фасады, даже новые вывески на магазинах (чтобы гармонировали с общим видом).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66430.php

Солнечные часы в Бресте: новая достопримечательность или предмет для дискуссий?

Но наше внимание надолго приковала Набережная: оригинальные лавочки, фонтаны, арт-объекты, новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, детская площадка, спортивный городок. Чего таить, еще до реконструкции вдоль реки любили прогуливаться брестчане, а теперь на выходных людей там не меньше, чем на всем полюбившейся Советской.

Ну, и конечно же, солнечные часы. Пожалуй, лишь единицы, прогуливаясь по столь красивому месту, обошли стороной этот необычный арт-объект. 16 миниатюр, за каждой из которых скрывается определенное здание. Посетители с радостью подходят и пытаются разгадать, что скрывается за тем или иным объектом. Благо, большинство из них узнаваемы.

Только вот какую проблему мы заметили. Люди подходят, рассматривают, вступают в диалог, а потом… потом начинаются дискуссии. Ведь кто-то в Бернардинском монастыре (от которого, к сожалению, остались руины) видит и по сей день существующий храм, в Берестейской башне – Каменецкую вежу (для справки: первая – квадратная и не существующая ныне, а вторая – круглая), а в СК «Виктория» – историческое здание. На наши опровержения мы услышали примерно следующее: «Проверьте свои источники». К чему это мы?

 
 
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