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Автобус не стал ждать на границе пассажирку, которая заполняла декларацию. Это законно

23.05.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Татьяна Швайко, которая рассказала, что в апреле ее дочь Виктория ехала из Варшавы к родителям, однако на белорусской границе ее высадили из автобуса «Эколайнс». Экипаж отказался ждать, пока девушка оформит таможенную декларацию на новый ноутбук, который она везла из Польши. В итоге в Минск студентка добиралась на следующем автобусе. Мы решили выяснить, прав ли перевозчик.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66429.php

Автобус не стал ждать на границе пассажирку, которая заполняла декларацию. Это законно

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По возвращении в Минск Виктория Швайко написала претензию перевозчику, в которой указала:

— При прохождении польско-белорусской границы я стала оформлять таможенную декларацию. Два водителя и стюардесса, которые обслуживали рейс, начали возмущаться, что я и еще один пассажир долго будем оформлять документы на таможне… Стюардесса бросила клочок бумаги, где были написаны мои имя и фамилия и «отказ, задержка рейса». Представители фирмы оставили меня и еще одного пассажира на белорусской границе в 4 часа утра, автобус уехал.

По словам девушки, из Варшавы автобус выезжал с опозданием больше часа.

В Государственном таможенном комитете пояснили, что изначально гражданка подала декларацию с ошибками, не позволяющими зарегистрировать документ. Правильно заполненная декларация была подана в 5 часов утра, 20 минут понадобилось, чтобы оплатить пошлину, после чего сотрудники таможни помогли девушке сесть на следующий автобус, на котором она добралась до Минска.

По мнению перевозчика, нарушения не было. Компания-перевозчик «Автобус-Тур», ссылаясь на правила перевозки, указывает: если у пассажира во время поездки возникают проблемы с государственными инстанциями, экипаж автобуса имеет право высадить пассажира.

На вопрос TUT.BY диспетчер компании пояснила, что на рейсовых автобусах не предусмотрено ожидание пассажиров, которым нужно оформить таможенную декларацию, сходить в магазин Duty Free, оформить на границе Tax Free. Если автобус идет по расписанию, без задержек, водитель может принять решение и подождать, пока пассажиры решат вышеназванные вопросы. Если автобус опаздывает, экипаж, согласно правилам перевозки, имеет право высадить пассажира и отправиться дальше по маршруту. Точно так же дальше по маршруту едет поезд, не дожидаясь, пока пассажиры, к которым возникли вопросы со стороны пограничников или таможни, решат свои вопросы.

Кстати, оформить таможенную декларацию можно заранее — на сайте Государственного таможенного комитета в разделе «Предварительное электронное предоставление сведений». Если расхождений с предварительными и фактическими данными не будет, оформление на границе займет около 15 минут. Заплатить таможенную пошлину можно как на месте, так и заранее — через ЕРИП. Ставки таможенных пошлин на товары для личного пользования можно посмотреть на сайте Государственного таможенного комитета.

Если пассажир «застрял» на границе, пограничники и таможенники стараются помочь сесть на следующий автобус или поезд. Но вернуть деньги за проезд в такой ситуации не получится, вины перевозчика здесь нет.

 
Теги: Минск
 
 
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  В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Татьяна Швайко, которая рассказала, что в апреле ее дочь Виктория ехала из Варшавы к родителям, однако на белорусской границе...
 
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