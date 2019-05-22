ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История великих побед: Беларусь на ОИ на фотовыставке в Минске

23.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эти мгновения запомнились навсегда, как и победы белорусских спортсменов на Олимпийских играх. В Минске проходит фотовыставка, посвященная олимпийским чемпионам и призерам, сообщает телеканал «МИР 24».

«Готовили тщательно, готовили внимательно. А зачем? Я вам так могу сказать: я, когда их смотрела, понимала, что заново переживаю те эмоции, которые были, когда я смотрела Олимпийские игры», – призналась генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Здесь более 180 фотографий. Посетители смогут увидеть триумф Дарьи Домрачевой в Сочи в 2014 году, акробатические трюки Ольги Корбут и Нелли Ким и другие яркие моменты Олимпийских игр разных лет. Экспозицию приурочили ко II Европейским играм. 

«Я лично жду этих игр с нетерпением. Конечно, нахожусь в предвкушении большого праздника, хорошей спортивной, дружеской атмосферы. Мне, как участнице таких больших спортивных событий, будет очень интересно посмотреть на все эти состязания. Уже с другой стороны, со стороны зрителя», – отметила многократная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители смогут увидеть триумф Дарьи Домрачевой в Сочи в 2014 году, акробатические трюки Ольги Корбут и Нелли Ким и другие яркие моменты Олимпийских игр разных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус не стал ждать на границе пассажирку, которая заполняла декларацию. Это законно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика