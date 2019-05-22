История великих побед: Беларусь на ОИ на фотовыставке в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эти мгновения запомнились навсегда, как и победы белорусских спортсменов на Олимпийских играх. В Минске проходит фотовыставка, посвященная олимпийским чемпионам и призерам, сообщает телеканал «МИР 24».

«Готовили тщательно, готовили внимательно. А зачем? Я вам так могу сказать: я, когда их смотрела, понимала, что заново переживаю те эмоции, которые были, когда я смотрела Олимпийские игры», – призналась генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Здесь более 180 фотографий. Посетители смогут увидеть триумф Дарьи Домрачевой в Сочи в 2014 году, акробатические трюки Ольги Корбут и Нелли Ким и другие яркие моменты Олимпийских игр разных лет. Экспозицию приурочили ко II Европейским играм.

«Я лично жду этих игр с нетерпением. Конечно, нахожусь в предвкушении большого праздника, хорошей спортивной, дружеской атмосферы. Мне, как участнице таких больших спортивных событий, будет очень интересно посмотреть на все эти состязания. Уже с другой стороны, со стороны зрителя», – отметила многократная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.