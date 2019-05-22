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История великих побед: Беларусь на ОИ на фотовыставке в Минске
23.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эти мгновения запомнились навсегда, как и победы белорусских спортсменов на Олимпийских играх. В Минске проходит фотовыставка, посвященная олимпийским чемпионам и призерам, сообщает телеканал «МИР 24».
Здесь более 180 фотографий. Посетители смогут увидеть триумф
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