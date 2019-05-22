|
Посол Грузии в Беларуси: У наших стран нет политических разногласий
23.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между Тбилиси и Минском отсутствуют какие-либо разногласия по основным политическим вопросам, заявил на встрече с журналистами посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает телеканал «МИР 24».
Глава диппредставительства отметил, что отношения между странами развиваются. Пока товарооборот между Грузией и Беларусью невелик, за прошлый год – всего 87 миллионов долларов. Но сейчас обсуждаются новые направления сотрудничества. Кроме того, в Минске завершается строительство Грузинского дома, где белорусы смогут познакомиться с грузинскими продуктами.
«Там постоянно будут проходить дегустации, будет зал для пресс-конференций. Мы будем показывать, как готовят настоящее грузинское вино. Мы будем показывать Беларуси, что такое сегодняшняя Грузия», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.
Также посол сообщил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня посетит Беларусь, где откроются Европейские игры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск и Тбилиси обсуждают новые направления сотрудничества с целью нарастить товарооборот.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)