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Что будет со ставками по кредитам и вкладам к концу года

23.05.2019 06:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что будет со ставками по кредитам и вкладам к концу года
фото: Myfin.by

Ставки по кредитам не опустятся до 13%

Что будет со ставками по кредитам и вкладам к концу года– Казалось бы, для простого обывателя ответ на данный вопрос очевиден – естественно выгоден! Однако, на самом деле все зависит от того, сколько банк зарабатывает и сколько тратит в ходе кредитования.  Нельзя забывать, что выдача кредитов связана с определенными рисками, которые принимает на себя банк, – констатирует Анатолий Павлович.

На выгоду, получаемую от предоставления кредита, также влияет размер расходов, связанных с его выдачей и сопровождением, стоимость используемых при кредитовании ресурсов и некоторые другие факторы.

Объем выдачи кредитов должен быть подкреплен соответствующим объемом ресурсной базы для соблюдения показателей ликвидности, что в определенных экономических условиях может быть достаточно непростой задачей и требовать от банка дополнительной работы и затрат.

Исходя из сказанного выше очевидно, что если ставка по депозитам физических лиц составляет около 13% годовых,  то с учетом дополнительных расходов Банка, связанных с привлечением соответствующих ресурсов (отчислений в Фонд обязательного резервирования и взносов в резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц, реклама, работа людей, программное обеспечение и т.д.) и рисков невозврата, маловероятно, что рыночная ставка по кредиту будет 13% годовых или ниже.

К тому же банки вынуждены оглядываться на расчетную величину стандартного риска (РВСР), введенную Национальным Банком 01.03.2019, которая рассчитывается каждый месяц. А так же на ставку рефинансирования, сохранение которой на прежнем уровне, безусловно, способствует  стабилизации  в динамике роста процентных ставок на рынке розничного кредитования в целом.

 
 
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Белорусы активно идут в банки как за кредитами, так и чтобы разместить свои средства на вклады. Ключевым вопросом остаются ставки.
 
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