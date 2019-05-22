Что будет со ставками по кредитам и вкладам к концу года

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Ставки по кредитам не опустятся до 13%

– Казалось бы, для простого обывателя ответ на данный вопрос очевиден – естественно выгоден! Однако, на самом деле все зависит от того, сколько банк зарабатывает и сколько тратит в ходе кредитования . Нельзя забывать, что выдача кредитов связана с определенными рисками, которые принимает на себя банк, – констатирует Анатолий Павлович.



На выгоду, получаемую от предоставления кредита, также влияет размер расходов, связанных с его выдачей и сопровождением, стоимость используемых при кредитовании ресурсов и некоторые другие факторы. – Казалось бы, для простого обывателя ответ на данный вопрос очевиден – естественно выгоден! Однако, на самом деле все зависит от того, сколько банк зарабатывает и сколько тратит в ходе. Нельзя забывать, что выдача кредитов связана с определенными рисками, которые принимает на себя банк, – констатирует Анатолий Павлович.На выгоду, получаемую от предоставления кредита, также влияет размер расходов, связанных с его выдачей и сопровождением, стоимость используемых при кредитовании ресурсов и некоторые другие факторы.

Объем выдачи кредитов должен быть подкреплен соответствующим объемом ресурсной базы для соблюдения показателей ликвидности, что в определенных экономических условиях может быть достаточно непростой задачей и требовать от банка дополнительной работы и затрат.

Исходя из сказанного выше очевидно, что если ставка по депозитам физических лиц составляет около 13% годовых, то с учетом дополнительных расходов Банка, связанных с привлечением соответствующих ресурсов (отчислений в Фонд обязательного резервирования и взносов в резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц, реклама, работа людей, программное обеспечение и т.д.) и рисков невозврата, маловероятно, что рыночная ставка по кредиту будет 13% годовых или ниже.