Минская «Юность» узнала своих соперников по хоккейной Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

На прошедшей 22 мая в Братиславе жеребьевке минская «Юность» узнала соперников по групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: hockey.by

Минская «Юность» попала в группу «D», где сыграет с командами «Пеликанс Лахти» (Финляндия), «Лозанна» (Швейцария) и «Тршинец» (Чехия). Для выхода в плей-офф «столичным» необходимо занять одно из двух первых мест по итогам предварительного раунда.

В сезоне-2018/19 «Тршинец» финишировал вторым в регулярном чемпионате чешской экстралиги и стал чемпионом Чехии. В финале плей-офф команда в шести матчах обыграла «Либерец» (4−2).

Финские «Пеликанс» финишировали третьими в «регулярке» и вылетели в ¼ финала плей-офф, уступив столичному клубу ХИФК со счетом 2−4 в серии.

«Лозанна» в сезоне-2018/19 стала третьей по итогам «гладкой» стадии чемпионата Швейцарии. В плей-офф команда дошла до полуфинала, где проиграла в пяти матчах «Цугу» (1−4).

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20 примут участие 32 команды, которые разделены на 8 групп по четыре в каждой. Первый раунд турнира пройдет с 29 августа по 16 октября 2019 года. На групповом этапе команды проведут шесть матчей — по одной игре дома и в гостях с каждым из представителей своей группы. Команды, занявшие первое и второе места на предварительном раунде, получат путевки в 1/8 финала плей-офф.

Состав всех групп выглядит следующим образом:





При жеребьевке минчане угодили в четвертую корзину и получили по одному сопернику из трех остальных. Причем, команды из одной лиги не могли попасть в одну группу.

Состав корзин выглядел следующим образом:

Корзина 1: «Фрелунда» (Швеция), «Ферьестад» (Швеция), «Берн» (Швейцария), ХПК (Финляндия), «Тршинец» (Чехия), «Адлер» (Германия), «Клагенфурт» (Австрия), «Лулео» (Швеция);

Корзина 2: «Цуг» (Швейцария), «Кярпят» (Финляндия), «Либерец» (Чехия), «Ред Булл» (Германия), «Грац» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лозанна» (Швейцария), «Таппара» (Финляндия);

Корзина 3: «Пльзень» (Чехия), «Аугсбург» (Германия), «Венна» (Австрия), «Шеллефтео» (Швеция), «Биль» (Швейцария), «Пеликанс» (Финляндия), «Маунтфилд» (Чехия), «Амбри-Пиотта» (Швейцария);

Корзина 4: «Фриск Аскер» (Норвегия), «Юность» (Беларусь), «Банска Быстрица» (Словакия), «Гренобль» (Франция), «Рунгстед» (Дания), «Кардифф» (Великобритания), «Тыхи» (Польша), «Белфаст» (Великобритания).