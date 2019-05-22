«И вдруг мы стали никому не нужны». Ветераны-спасатели написали письмо Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Мы уже несколько раз писали о ситуации с ветеранами-спасателями, которые сначала получили от государства квартиры по бессрочным ордерам, а потом оказались под угрозой выселения. В итоге им предложили заключить договоры на пять лет с ежемесячной платой по типу арендного жилья. Люди с таким подходом не согласились и провели несколько встреч с руководством МЧС. Но результата это не дало. Поэтому ветераны решили просить помощи у Александра Лукашенко и отправили ему письмо. Почему они не согласны с предложенным МЧС подходом и что они пишут президенту — в материале REALTY.TUT.BY.





В чем проблема?

Об этой истории стало широко известно осенью 2018 года . Ветераны-спасатели рассказывали, что 20−40 лет назад государство дало им право жить по бессрочным

ордерам в квартирах при пожарных депо. Жилье предоставлялось навсегда при условии 10 лет проживания или при условии не менее 10 лет отработки в структуре ведомства.



Например, в этом здании есть квартиры

Но приватизировать такое жилье получилось далеко не у всех. Пенсионеры утверждают, что это не удалось сделать «целому ряду людей по неведомым критериям и по указанию ответственных в то время сотрудников министерства». А ведь из 61 нанимателя-ветерана или пенсионера МЧС, которые сейчас живут в Минске, минимум 50 обращались с просьбой о приватизации, говорят они.

Несколько же лет назад законодательство снова изменилось: квартиры перешли в разряд специальных, и жить в них могут только действующие сотрудники МЧС. Предполагалось, что люди должны покинуть жилье в марте 2019 года. Для многих ветеранов это стало неожиданностью, но они оказались организованными. Люди создали неформальное общественное объединение и наняли юридического представителя.

Ветераны ходили по разным госорганам, обращались в СМИ — и это дало промежуточный результат. В начале 2019 года замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов предложил им следующую схему : с ними могут заключить договор найма на это жилье на пять лет с возможностью перезаключения и установить арендную плату.



Встреча с замминистра. Фото: Наталья Шарай, TUT.BY

Но пенсионеры говорят, что этот подход с ними никто не согласовывал и он порождает несколько проблем. Во-первых, люди не верят, что их не выселят через пять лет, точнее — не найдут для этого причину. Во-вторых, не у каждого пенсионера есть деньги, чтобы платить за жилье, которое он еще недавно считал предоставленным бесплатно и бессрочно. В-третьих, такая схема не учитывает некоторых частных случаев, которые есть у ветеранов. Например, как быть с семьей, которой дали жилье при пожарном депо взамен снесенного дома? Людей лишили собственности, а теперь еще и введут арендную плату. И это не единственный частный случай.

Ветераны же тогда предложили свои варианты: 1) разрешить выкупить занимаемое жилье по остаточной стоимости; 2) заключить бессрочный договор найма жилья без взимания арендной платы; 3) дать возможность построиться с господдержкой.

Но, по их словам, эти предложения не были учтены, а последующие встречи в министерстве ни к чему не привели. В итоге озвученная схема с договором на пять лет

и ежемесячной оплатой легла в основу проекта указа президента, который готовит МЧС

по их вопросу. Это им недавно подтвердили на встрече с замминистра по ЧС Игорем

Болотовым. Одна из уступок — восстановление ветеранов в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Поэтому люди решили собраться и подписать открытое письмо Александру Лукашенко.





Что говорили на собрании

На собрание многие ветераны пришли в форме МЧС и с наградами. Но уважения к ведомству в их словах не звучало. Люди считают, что структура, которой они отдали годы службы, поступает с ними как минимум несправедливо.









— С таким подходом, который лежит в основе указа, мы не согласны, — хором говорят

пенсионеры.

Люди уверены: МЧС пытается придумать и прописать в указе новый вид жилья, который

сочетает в себе элементы специального и арендного жилья.

— МЧС чувствует себя отдельным государством. Они придумывают свои законы

и их трактуют, — говорит кто-то из зала.

— Они как хотят, так законы и вертят. А мы для них не люди, мы — пенсионеры, — добавляет еще кто-то.









Ветераны также не понимают, как указ доверили готовить МЧС — то есть тому ведомству,

которое изначально хотело их выселить.

Люди считают, что разрабатываемым проектом указа президента вводят

в заблуждение и выдают желаемое за действительное. Поэтому они выстраиваются в очередь, чтобы подписать свое обращение к Александру Лукашенко.









И вот что они сообщают главе государства. Приведем несколько выдержек

из обращения, которое они передали в Администрацию президента.

Что ветераны пишут Александру Лукашенко

Пенсионеры сообщают, что многие из них были уволены с частичной потерей здоровья, что они рисковали жизнью и получили за это награды.

— И вдруг мы стали никому не нужными. Наши квартиры вместе с нами, как с крепостными и челядью, перевели в разряд специального служебного жилья. Отняли право на постоянное проживание, искусственно не допустили к процессу приватизации, когда это было разрешено законодательно, отменили запрет на принудительное выселение без предоставления аналогичного жилья. Считаем необходимым Вам сообщить, что в тот период, когда в стране все могли приватизировать квартиры, в том числе и служебные, руководство МЧС разрешало приватизацию выборочно. И в списке подписывающих настоящее обращение к Вам — те люди, которых отдельно взятые чиновники, наделенные властными полномочиями, лишили законного права иметь свое жилье. Но и это не все. Наши семьи, которые состояли в администрациях районов Минска на учете, исключили из очередей нуждающихся в улучшении жилищных условий с формулировкой как обеспеченных жильем, — сказано в обращении.



Ветераны пишут, что считают «удобной» позицию министра на встрече с ними: мол,

он не понимает, почему им в свое время не разрешили приватизацию.

— Но тогда резонно спросить: а что вам сегодня мешает попросить за людей

и восстановить справедливость? — пишут пенсионеры.

При этом люди благодарят Администрацию президента, КГК и лично Леонида Анфимова,

«которые нашли время нас выслушать и прониклись проблемой, приняли нашу боль

и попытались разрешить ситуацию».

— А Министерство по чрезвычайным ситуациям защищает свои квадратные метры, вместо того чтобы защищать людей. Предложенные ведомством условия являются для нас унизительными и неприемлемыми. Нынешний статус нашего жилья не предполагает

законодательно арендную плату. Более того, для пенсионеров преклонного возраста (а таких среди нас большинство) это является обременительным, особенно для одиноких пенсионеров. Решается судьба тысячи людей (это около 180 квартир в масштабах страны, по 2−3 семьи в каждой квартире), — пишут ветераны.





Пенсионеры говорят, что они надеялись на комплексное решение проблемы в зависимости от финансовых возможностей проживающих. А именно:

1) разрешить выкупить свои квартиры по остаточной балансовой стоимости;

2) тем, кто не в состоянии это сделать за собственные средства, — предоставить возможность льготного кредитования, в том числе для строительства нового жилья;

3) с теми, кто не может это сделать в силу возраста, здоровья или отсутствия стабильного заработка, — заключить бессрочный договор (с указанием в договоре найма перечня документов, предоставляемых ежегодно и подтверждающих наличие или отсутствие в собственности жилых помещений), позволяющий им проживать до «естественного убытия» на прежних условиях.

— Уважаемый Александр Григорьевич, мы — Ваши люди, мы — те люди, у которых всегда были и есть честь и долг, кто всегда стоял за Вас, за страну, за людей. И пусть мы уже в большинстве своем не можем приносить своим трудом пользу нашему государству, как это было раньше, ввиду преклонного возраста, но мы все до одного верим еще в торжество справедливости, — завершают свое обращение пенсионеры.





***

Это обращение с примерно 60 подписями глава инициативной группы Сергей Бабина лично передал в Администрацию президента. Сергей говорит, что сотрудник администрации с пониманием отнесся к проблеме. Глава инициативной группы остался доволен визитом в АП.

— Есть уверенность, что письмо попадет непосредственно адресату, а не будет отправлено в МЧС для реагирования, — говорит Сергей Бабина.