«Безумный Макс» с мутантами: обзор Rage 2

Источник материала: Tut.by

Вторая часть эксцентричного боевика про постапокалипсис получилась заметно ярче и насыщеннее предшественницы. Вот только перешагнуть за грань «просто хорошей игры» у нее не вышло. Но даже в таком виде это вполне себе достойный шутер в открытом мире со множеством интересных механик.

Наша оценка: 7,5 из 10





Действие Rage 2 разворачивается в Пустоши. Когда-то давно метеорит ударил в Землю, после чего большинство населения планеты погибло. Немногочисленные выжившие построили новую цивилизацию, но она, кажется, вобрала в себя только худшее из истории человечества.

Пустошь населяют бандиты, а там, где их нет, обитают опасные мутанты. Мирных поселений всего несколько, да и то над ними нависает тень Правительства — авторитарной организации с замашками фашизма.

В самом начале Rage 2 солдаты Правительства разрушают городок, в котором живёт главный герой (или героиня, есть и такой вариант). Тому удается выжить, и по ходу дела выясняется, что он — почти что единственная надежда всей Пустоши на избавление от Правительства.





Целеполагание обозначается сразу: нужно устранить генерала Кросса, главу жестокой организации. Так просто ворваться в цитадель зла нельзя, нужно подготовиться. Для этого придется выполнить цепочку заданий, так называемых проектов, для трех персонажей-заговорщиков.

Продвижение по сюжету тесно связано с активностями в открытом мире. Их много и каждый влияет на репутацию у представителей подполья. Уничтожаете вы заправки бандитов или логова мутантов, нападаете на конвои или исследуете ковчеги — все это не только катализирует историю, но приносит вполне понятную выгоду.

Наградой обычно выступают несколько видов ресурсов, которые нужны для прокачки всего и вся в игре. Можно улучшать какие-то отдельные характеристики персонажа, дополнительно прокачивать конкретные умения или ставить апгрейды на свой транспорт. То же самое касается оружия: у каждой пушки несколько уровней, все они дают какие-то бонусы. Словом, чем бы игрок ни занимался в открытом мире, скорее всего, за это он получит что-нибудь полезное для прокачки персонажа.





К тому же дополнительные задания не то чтобы напрягают. Обычно их проходишь как бы ненароком, пока едешь на очередную важную сюжетную миссию. Мир Rage 2 довольно большой, но в то же время концентрация побочных активностей какая-то совершенно запредельная.

Со стрельбой Avalanche Studios помогали авторы последнего Doom из id Software, поэтому совсем неудивительно, что это самое приятно, что есть в Rage 2. Вариантов оружия много, герой переключается между разными пушками прямо в бою. Но самое главное: когда вы нажимаете на курок, игра превращается в яркое представление с искрами, всполохами огня и разлетающимися во все стороны противниками.

Рука авторов Doom чувствуется даже в том, как противники реагируют на попадания, как отдача оружия передается на геймпад и даже с каким звуком пули попадают во врагов. И прелесть Rage 2 еще в том, что пальбу из автомата дополняют способности.





Герой на подъезде к аванпосту бандитов катапультируется из машины, подлетает к группе врагов и ударом в землю раскидывает их по округе. Расстреливает ближайших рейдеров из дробовика, входит в режим форсажа (в этот момент экран окрашивается в ядовитые цвета с выкрученной контрастностью) и разносит блокпост в считанные секунды.

Другое дело, что авторы, создав прекрасные боевые механики, не так много внимания уделили сюжету, постановке и банальному разнообразию локаций. Кроме Пустоши есть джунгли и еще пара игровых мест, но все они плохо запоминаются.





Погони на машинах и атака конвоев поначалу здорово разбавляют игровой процесс, но со временем надоедают и они. Блокпосты собраны из одинаковых ржавых железных листов, и каждый следующий похож на предыдущий — не только внешне, но и по наполнению врагов (хотя иногда встречаются боссы-мутанты).

Rage 2 не двигает жанр вперед, и не то чтобы сильно стремится. Это большая, кое-где даже избыточная игра про веселье, мутантов и возможность гонять по пустоши на причудливых вездеходах с пушками. Если кроме этого вам ничего не нужно, вы получите от игры массу удовольствия. Но даже не пытайтесь требовать от Rage 2 чего-то большего.