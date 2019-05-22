ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Безумный Макс» с мутантами: обзор Rage 2

23.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вторая часть эксцентричного боевика про постапокалипсис получилась заметно ярче и насыщеннее предшественницы. Вот только перешагнуть за грань «просто хорошей игры» у нее не вышло. Но даже в таком виде это вполне себе достойный шутер в открытом мире со множеством интересных механик.

Наша оценка: 7,5 из 10


Действие Rage 2 разворачивается в Пустоши. Когда-то давно метеорит ударил в Землю, после чего большинство населения планеты погибло. Немногочисленные выжившие построили новую цивилизацию, но она, кажется, вобрала в себя только худшее из истории человечества.

Пустошь населяют бандиты, а там, где их нет, обитают опасные мутанты. Мирных поселений всего несколько, да и то над ними нависает тень Правительства — авторитарной организации с замашками фашизма.

В самом начале Rage 2 солдаты Правительства разрушают городок, в котором живёт главный герой (или героиня, есть и такой вариант). Тому удается выжить, и по ходу дела выясняется, что он — почти что единственная надежда всей Пустоши на избавление от Правительства.


Целеполагание обозначается сразу: нужно устранить генерала Кросса, главу жестокой организации. Так просто ворваться в цитадель зла нельзя, нужно подготовиться. Для этого придется выполнить цепочку заданий, так называемых проектов, для трех персонажей-заговорщиков.

Продвижение по сюжету тесно связано с активностями в открытом мире. Их много и каждый влияет на репутацию у представителей подполья. Уничтожаете вы заправки бандитов или логова мутантов, нападаете на конвои или исследуете ковчеги — все это не только катализирует историю, но приносит вполне понятную выгоду.

Наградой обычно выступают несколько видов ресурсов, которые нужны для прокачки всего и вся в игре. Можно улучшать какие-то отдельные характеристики персонажа, дополнительно прокачивать конкретные умения или ставить апгрейды на свой транспорт. То же самое касается оружия: у каждой пушки несколько уровней, все они дают какие-то бонусы. Словом, чем бы игрок ни занимался в открытом мире, скорее всего, за это он получит что-нибудь полезное для прокачки персонажа.


К тому же дополнительные задания не то чтобы напрягают. Обычно их проходишь как бы ненароком, пока едешь на очередную важную сюжетную миссию. Мир Rage 2 довольно большой, но в то же время концентрация побочных активностей какая-то совершенно запредельная.

Со стрельбой Avalanche Studios помогали авторы последнего Doom из id Software, поэтому совсем неудивительно, что это самое приятно, что есть в Rage 2. Вариантов оружия много, герой переключается между разными пушками прямо в бою. Но самое главное: когда вы нажимаете на курок, игра превращается в яркое представление с искрами, всполохами огня и разлетающимися во все стороны противниками.

Рука авторов Doom чувствуется даже в том, как противники реагируют на попадания, как отдача оружия передается на геймпад и даже с каким звуком пули попадают во врагов. И прелесть Rage 2 еще в том, что пальбу из автомата дополняют способности.


Герой на подъезде к аванпосту бандитов катапультируется из машины, подлетает к группе врагов и ударом в землю раскидывает их по округе. Расстреливает ближайших рейдеров из дробовика, входит в режим форсажа (в этот момент экран окрашивается в ядовитые цвета с выкрученной контрастностью) и разносит блокпост в считанные секунды.

Другое дело, что авторы, создав прекрасные боевые механики, не так много внимания уделили сюжету, постановке и банальному разнообразию локаций. Кроме Пустоши есть джунгли и еще пара игровых мест, но все они плохо запоминаются.


Погони на машинах и атака конвоев поначалу здорово разбавляют игровой процесс, но со временем надоедают и они. Блокпосты собраны из одинаковых ржавых железных листов, и каждый следующий похож на предыдущий — не только внешне, но и по наполнению врагов (хотя иногда встречаются боссы-мутанты).

Rage 2 не двигает жанр вперед, и не то чтобы сильно стремится. Это большая, кое-где даже избыточная игра про веселье, мутантов и возможность гонять по пустоши на причудливых вездеходах с пушками. Если кроме этого вам ничего не нужно, вы получите от игры массу удовольствия. Но даже не пытайтесь требовать от Rage 2 чего-то большего.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«И вдруг мы стали никому не нужны». Ветераны-спасатели написали письмо Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика