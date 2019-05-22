В Бресте в домах молодежных активистов прошли осмотры

Санкцию на проведение осмотров дал заместитель прокурора Бреста А.С. Ралинский.





Основанием для их проведения стали выявленные правоохранителями 30 апреля на ул. Адамковскай листовки с содержанием "анархического характера". По мнению сотрудников милиции, лица, которые расклеили листовки, совершили административное правонарушение, так как нарушили правила благоустройства и содержания населенных пунктов.





На данный момент известно о трех случаях осмотров. У некоторых из парней для экспертизы изъяты телефоны, флэш-карты, наклейки и литература.





Информация будет уточняться.



