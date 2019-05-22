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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

23.05.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сувенирная монета выпущена к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне. На монете изображены только флаги США, Великобритании и Франции



Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет. Компания продает такие монеты за $39,99 за штуку, следует из информации на ее сайте.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — говорится в описании к монете.

На аверсе монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн, руководивший Штатами в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США. На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции изображены сверху специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945–2020 годы.


 
 
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Сувенирная монета выпущена к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне. На монете изображены только флаги США, Великобритании и Франции
 
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